Atlantic Grupa i Adris komentirali su navode da su zainteresirani za kupovinu Leda i Jamnice.

Slijedom informacija koje su se pojavile u javnosti, da su Atlantic Grupa i rovinjski Adris zainteresirani za kupnju nekih Agrokorovih tvrtki, prije svega Leda i Jamnice, te da su dogovorili formiranje konzorcija u koji bi pozvali i druge uspješne hrvatske kompanije, Dnevnik Nove TV je tražio odgovor od Atlantica i Adrisa.

Iz kompanije Emila Tedeschija negiraju bilo kakve aktivnosti vezane uz akvizicije u posrnulom koncernu Ivice Todorića.



"Atlantic Grupa ne poduzima nikakve aktivnosti vezano za formiranje konzorcija za kupnju dijelova sustava Agrokor. Kao listana kompanija o takvim bismo namjerama najprije obavijestili Zagrebačku burzu, a ine medijske napise ne možemo interpretirati", poručili su iz Atlantic Grupe.



Iz rovinjskog Adrisa priznaju pak da bi bili zainteresirani za poslovnu akviziciju u Agrokor koncernu.

"Adris ne komentira medijske napise. Ali, ako budu stvoreni uvjeti za to, Adris je spreman zajedno s uspješnim hrvatskim tvrtkama tražiti cjelovito rješenje za Agrokor, to više što je riječ o tvrtkama koje imaju poslovnu vjerodostojnost i investicijski potencijal. Uvjereni smo da bi to bilo korisno ne samo za te tvrtke nego i za hrvatsko gospodarstvo u cjelini", odgovorili su iz Adrisa na upit Nove TV.