Premijer Andrej Plenković u petak je najoštrije osudio i nedopustivim ocijenio fizički napad na novinara Mladena Mirkovića te je zbog tog čina od stranačkog kolege, požeškog gradonačelnika Vedrana Neferovića, zatražio da se ispriča i trenutno povuče iz kampanje za lokalne izbore.

Požeški gradonačelnik u petak je u gradskoj vijećnici napao novinara 034 Portala Mladena Mirkovića koji je završio na obradi u bolnici, a cijeli slučaj istražuje i policija, a Plenković je u Varaždinu, gdje je dao podršku kandidatima HDZ-a za predstojeće lokalne izbore, najoštrije osudio taj "apsolutno neprimjeren" čin.

"Prije svega najoštrije osuđujem taj potez. Mislim da je on krajnje neprimjeren. Neovisno o razlozima ili bilo kakvom trenutku slabosti, da tako kažem. To je nedopustivo i tako nešto se ne smije dogoditi", rekao je Plenković.

Predsjednik HDZ-a razgovarao je sa stranačkim kolegom te zatražio da se Neferović ispriča novinaru te trenutno povuče iz kampanje.

"Razgovarao sam s njim i zatražio sam da se trenutno povuče iz kampanje za lokalne izbore u kojima je on, istina, kandidat za dožupana, ali da više u aktivnostima kampanje ne sudjeluje i da se ispriča za napad koji je apsolutno neprimjeren", dodao je Plenković.

I HND osudio napad gradonačelnika Požege na novinara

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) najoštrije je u petak osudilo fizički napad i prijetnje smrću koje je gradonačelnik Požege Vedran Neferović uputio novinaru lokalnog internetskog portala 034portal.hr Mladenu Mirkoviću, te zatražilo da policija hitno i temeljito istraži sve činjenice vezane uz ovaj događaj.

"Napad na novinara u Požegi dogodio se upravo dok se u Zagrebu održava međunarodna konferencija 'Zaštita ljudskih prava i jačanje demokracije u Europi', na kojoj sudjeluju pučki pravobranitelji iz više od 20 zemalja Europe i drugi istaknuti stručnjaci na području ljudskih prava, uključujući i medijske slobode", stoji u priopćenju HND-a koji je s današnjim događajem upoznao sudionike konferencije koja se odvija pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, među njima i Nilsa Muižnieksa, povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava.

Napadnuti novinar Mladen Mirković trenutno je u požeškoj bolnici na pretragama. Prema njegovoj izjavi, gradonačelnik Neferović ga je oko 11 sati u prostorijama Grada Požege pozvao u svoj ured i pitao tko je autor nekog članka na portalu na kojem radi.

"Neferović je odmah počeo vikati i vrijeđati, prijetiti da će ubiti i mene i sve u redakciji (034portal.hr), pritisnuo me uza zid i lupio mi glavom o njega, nakon čega me je nastavio udarati nogom i izgurao iz ureda“, izjavio je Mirković. Gradonačelnik ga je nastavio nogom udarati i gurati i na stubištu, što su vidjeli i ljudi koji su se tamo našli, a dio zaposlenika gradske uprave je, kako izvješćuju mediji, vikao gradonačelniku da to ne čini. (Hina)