Požeški gradonačelnik prema pisanju lokalnog portala fizički je napao novinara lokalnog portala 034portal.hr

Gradonačelnik grada Požege, HDZ-ov Vedran Neferović, iz za sada neutvrđenih razloga, tjelesno je napao novinara 034 Portala, Mladena Mirkovića, danas oko 10:50 sati, javlja 034portal.hr

Kako javlja portal, do incidenta je došlo na press konferenciji sazvanoj radi dodjeljivanja priznanja najboljoj medicinskoj sestri. Novinar je došao na navedenu konferenciju ranije te je ostao sam s gradonačelnikom kojom prilikom je došlo do napada u prostoru Gradske vijećnice. Gradonačelnik je Mladena pritsnuo uza zid, te lupio glavom od zid nakon čega ga je udarcima nogom izgurao iz gradske vijećnice kojom prilikom je Mladen umalo pao niz stepenice, dok su za vrijeme incidenta zaposlenice gradonačelniku vikale da to ne čini.

Mirković je kazao kako mu je uz udarce Neferović prijetio smrću, kako njemu, tako i cijeloj redakciji 034 portala.

"Kako sam se mogao obraniti kad ja imam jedva 60 kilograma, a on bar 100. Nisam se ni snašao, već sam bio na stepeništu. Bojao sam se da ću razbiti skupocjenu opremu", govori novinar.

Mladen je nakon incidenta zatražio pomoć liječnika te će se opseg zadobivenih ozlijeda znati nakon pregleda u OŽB Požega, dok je o cijelom događaju obaviještena policija koja obavlja očevid.

Neferović se o incidentu oglasio na Facebooku.

"Smećarski portal 034 sa svojim političkim dobrotvorima imao bi vjerovatno još veću čitanost da na poludnevnoj bazi objavljuje laži o meni i članovima obitelji. Kako sam u ovom poslu navikao da nema mjere u pokvarenosti pojedinaca u ostvarenju svojih želja i ciljeva želim im puno ljubavi s novim gradonačelnikom. Love od mene nema, a dokazano uspješnim kandidatima za gradonačelnika puno sreće", napisao je Neferović.