Redovito istraživanje Dnevnika Nove TV Crobarometar pokazuje koliko se promijenila politička scena u svibnju – tko gubi, a tko dobiva potporu birača te kakav je dojam građana o političarima, potezima vladajućih i smjeru u kojem Hrvatska ide.

HDZ ZAUSTAVIO PAD – SDP I DALJE U PADU

Hrvatska demokratska zajednica nakon 3 mjeseca pada zaustavila je taj trend i sada ima potporu 33,7 posto birača. Zato SDP već tri mjeseca pada, a svibanj završava na 21,7 posto potpore. No, problem SDP-a je taj što je ta stranka od listopada 2016. u padu – tada su mogli računati na potporu 25 posto birača. MOST je mjesec završio na 9,2 posto i blagim rastom, a Živi zid je na 7,6 posto potpore.



STRANKE KOJE ĆE ODLUČIVATI

Stranka Bandić Milan 365 trenutačno može računati na 3,3 posto, HNS na 2,8, IDS 2,6, Pametno 2,4 a HSS na 2,1 posto potpore birača. Ostale stranke su ispod 2 posto i ukupno dobivaju 7,5 posto potpore. Neodlučnih birača je 7,2 posto.

Vladine politike ne odobrava 63 posto ispitanika, odobrava njih 27, a ne zna njih 10 posto. Očekivano, politiku Banskih dvora podupiru birači HDZ-a, točnije njih 73 posto, a ne odobrava 78 posto birača MOSTA ili 89 posto birača SDP-a.Većina ispitanika smatra da je koalicija neodrživa, točnije njih 56 posto, a da će se održati misli pak njih 32 posto, dok ne zna 12 posto ispitanika. Zanimljivo, prije 30 dana samo 24 posto ispitanika mislilo je da se koalicija neće održati do kraja mandata, a 65 posto ispitanika mislilo je da će HDZ i MOST 4 godine vladati Hrvatskom. Tada nije znalo odgovoriti na to pitanje 11 posto ispitanika.Hrvatska već 4 mjeseca ide u lošem smjeru, u svibnju to misli 73 posto ispitanika. Da ide u dobrom smjeru misli pak njih 17 posto, a ne zna 10 posto ispitanika.Rad Predsjednice ne odobrava 45 posto ispitanika, odobrava 44 posto ispitanika, a ne zna njih 11 posto. Zapravo trenutačno je Hrvatska podijeljena po tom pitanju.

i dalje uživa više pozitivnog dojma, točnije 54 posto, dok negativan dojam o njoj ima 36 posto. No, svibanj je 4. mjesec u kojemu ona gubi pozitivan dojam među ispitanicima.u svibnju među ispitanicima ima 38 posto pozitivnog dojma, a negativan dojam o njemu ima 49 posto ispitanika. U 4 mjeseca s 56 posto pozitivnog dojma, svibanj je završio na 38 posto.također gubi pozitivan dojam i trenutačno uživa 32 posto potpore, a 54 posto ispitanika o njemu ima negativno mišljenje.Šef oporbeima najmanje pozitivnog dojma među ispitanicima, točnije njih 27 posto, a negativnog 52 posto.I Petrov i Bernardić kao i Predsjednica i premijer su u 4 mjeseca izgubili među građanima pozitivan dojam.

Istraživanje provodi Ipsos između 1. i 18. u mjesecu. Podaci se prikupljaju na uzorku od 966 punoljetna građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja u okviru omnibus istraživanja agencije. Uzorak je stratificiran prema regiji i veličini naselja te spolu i dobi. Za mjerenje stranačkih preferencija koristi se metoda tajnog izjašnjavanja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi /- 3,3%, a za rejtinge stranaka /-3,6%.