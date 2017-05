Ulazak četiri zastupnika liste Zagreb je naš! jedno je od iznenađenja lokalnih izbora u Zagrebu, kao i veliki uspjeh Brune Esih. Ali zanimljive stvari događale su se i u Varaždinu gdje je Ivan Čehok, unatoč sudskom procesu, na korak da postane gradonačelnik.

Neka od najvećih izbornih iznenađenja dogodila su se u Gradu Zagrebu. Na desnici je pomutnju napravila Bruna Esih koja je osvojila gotovo 11 posto glasova za gradonačelnicu, dok je HDZ-ov kandidat Drago Prgomet dobio svega 5,6 posto. Iako je Prgometov rezultat čak bolji od onoga kojeg je njegova stranačka kolegica Margareta Mađerić ostvarila prije četiri godine (svega 5,41 posto), HDZ nije mogao sakriti razočaranje.

Međutim, nije manjkalo iznenađenja ni na ljevici na kojoj je u Gradsku Skupštinu ušla koalicija Zagreb je naš! sa četiri zastupnika, osvojivši 7,64 posto glasova.

Tomislav Tomašević, dugogodišnji aktivist i kandidat za gradonačelnika ove liste, dobio je 3,94 posto glasova, što se na prvi pogled ne čini puno, ali kada se uzme u obzir to da oni iza sebe nemaju jaku stranačku mašineriju i da su zapravo afirmirali po prvi put neku novu ljevicu u Zagrebu, ovaj rezultat bi mogao udariti temelj u preraspodjelu snaga na tom dijelu zagrebačkog političkog spektra.

Tomašević: Iznimno smo zadovoljni

Dan poslije izbora Tomašević nije krio zadovoljstvo postignutim rezultatom. "Iznimno smo zadovoljni rezultatima s obzirom na to da smo u kampanji tek tri mjeseca. Međutim, ovo je rezultat 15 godina rada na gradskim temama i radom s građanima na mnoštvu ekoloških i socijalnih tema", rekao je Tomašević za Dnevnik.hr.

Kako nisu mogli računati na izdašnu stranačku logistiku kakvom raspolažu velike stranke, oslonili su se na volonterski rad koji je to u potpunosti nadomjestio. "Sigurno nam nije bilo lako krenuti graditi sve ispočetka, ali rezultat volonterskog rada može se vidjeti i iz podatka da smo prikupili jednak broj potpisa za moju kandidaturu kao što ih je prikupila i Anka Mrak Taritaš. Iz toga se vidi da ljudi itekako vjeruju u to jer smo uspjeli pobijediti cinizam i mobilizirati puno ljudi", kaže Tomašević.

Njihova se lista kandidirala na 15 od 17 gradskih četvrti, a svoje kandidate nisu imali tek u Sesvetama i u Brezovici.

Tek će se dogovoriti koga će podržati

Tomašević još uvijek ne otkriva kako će se postaviti u Skupštini zbog toga što odluku tek trebaju donijeti. "Mi smo drugačija politička organizacija i takve odluke ne donosi jedna osoba, nego svi članovi u platformi", kaže Tomašević, dodajući da su na isti način i dosad donosili odluke i oko kandidatura.

Siguran je tek da će oni u Skupštini i dalje puhati za vratom svim političkim opcijama, kao što su i dosad Milanu Bandiću. "Sve velike stranke su odgovorne za "slučaj Bandić", puhat ćemo i njima za vratom kao što smo i Bandiću", kaže Tomašević.

Vjeruje da je jedna od tajni njihovog uspjeha to što su u kampanji jako malo vremena trošili na kritiziranje drugih, dok su medijski prostor puno više koristili na prijedloge svojih rješenja, između ostalog gospodarenja otpadom, voda, vrtića, modela za odlučivanje u kvartovima.

"U kampanji smo dosta ukazivali na činjenicu da je SDP u rasulu i da nema kapaciteta da budu suvremena ljevica, što se dokazalo i na izborima - glasači su kaznili SDP", kaže Tomašević, dodajući da za njegovu listu nisu glasali samo razočarani SDP-ovi birači već i neki novi.

Iz sudnice do gradonačelničke fotelje

U predizbornim anketama se uglavnom bavilo najvećim hrvatskim gradovima, pa su tako rezultati u nekima koji nisu bili u predizbornom fokusu prilično iznenadili. Jedan od njih je Varaždin gdje se na scenu u velikom stilu vratio Ivan Čehok, nekadašnji gradonačelnik toga grada koji se posljednjih godina bavio sudskim procesom u kojem ga se tereti da je grad koji je vodio oštetio za pedesetak milijuna kuna.

Optužbama unatoč Čehok se kandidirao za gradonačelnika i u prvom krugu osvojio 41,09 posto i u drugom krugu će odmjeriti snage s Alenom Kišićem, kandidatom SDP-a, HNS-a, HSS-a, HSU-a i Laburista koji je prikupio gotovo upola manje glasova, 22,22 posto.

"Lagao bih kad bih rekao da se nismo potajice nadali takvom rezultatu, ali za očekivati je da, kad imate sedam kandidata, svatko lomi dio tog kolačića ili ga barem gricne", kaže nam Čehok, dodajući kako vjeruje da bi pobijedio u prvom krugu da nije bilo više od četiri kandidata.

Na pitanje što misli zašto je dobio toliku potporu Varaždinaca, Čehok kaže da su njegovi sugrađani prepoznali ono što je činio kao gradonačelnik, kao i ljude koji stoje iza njega. "Mi nudimo sasvim drugi model upravljanja i sasvim drugi program", kaže Čehok.

"Nema moje političke odgovornosti"

Čehoku čak ni sudski postupak nije naštetio, a on ima objašnjenje i za to. "Rezultati pokazuju da građani smatraju da u tom slučaju nema moje političke odgovornosti. Što se tiče kaznenog postupka, to je zamršen i zapetljan slučaj. Sigurno je da su građani, sada kad su stvari na sudu, počeli uviđati da to nije baš onako kako se isprva tvrdilo", kaže Čehok.

Međutim, moglo bi se dogoditi da Čehok bude izabran za gradonačelnika te da nakon toga bude osuđen, no on o tome puno ne razmišlja. "Ne opterećujem se time, mislim da to ne bi trebalo utjecati na vođenje grada. To je stvar koju ću na sudu dokazati", kaže Čehok, dodajući da očekuje da će mu u drugom krugu glasove dati oni birači koji nisu htjeli SDP-u i HNS-u. "Teško je reći koliko bih mogao dobiti u drugom krugu, ali recimo da očekujem preko 60 posto"; samouvjeren je Čehok.

Tek nešto manje samouvjeren je i Radimir Čačić, nekadašnji predsjednik HNS-a i prvi potpredsjednik u Vladi Zorana Milanovića, koji je nakon odsluženja zatvorske kazne zbog izazivanja prometne nesreće u Mađarskoj te izbacivanja iz HNS-a, ponovno vratio u politiku.

Čačić: Vodio sam ispred Štromara, ali onda se dogodilo glasanje o Mariću

Sad je u jurišu na mjesto varaždinskog župana gdje je kao drugi ušao u boj s Predragom Štromarom, nekadašnjim stranačkim kolegom. Štromar u završni krug utrke ulazi s priličnom prednošću od osvojenih 40,28 posto, u odnosu na Čačićevih 25,48 posto. No, aktualni čelnik Reformista je optimističan.

"U pola posto smo imali sliku onoga što će biti na izborima. Naše procjene za drugi krug kažu da startamo okvirno s razlikom od dva posto i sad ćemo vidjeti što je. Pet stranaka ljevice i lijevog centra je dobilo 20,2 posto, a na prošlim izborima su dobili 78 posto, što nije mala razlika. Očito je strašno razočaranje sa Štromarom i sad je prostor otvoren", kaže Čačić.

Tvrdi da je vodio ispred Štromara prije nego što se u Saboru glasalo za povjerenje Zdravku Mariću, ali nakon što je njegov zastupnik glasao za ostanak Marića, sve se promijenilo.

"Nakon glasanja u Saboru ponovo se pojavila ideologija i to mi je nanijelo ozbiljnu štetu. A moja je poruka da jedina ideologija župana i načelnika može biti projekt građana, a ideologija je samo za nacionalnu scenu. Ovdje se primimo posla", kaže Čačić, koji kaže da je nakon tog glasovanja morao objašnjavati da je podrška Mariću razumna i dobra za stabilnost zemlje.