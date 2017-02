Reporter Nove TV Mislav Bago u Dnevniku je komentirao imenovanje brata Gorana Marića za člana uprave u tvrtki Tehnički servisi željezničkih vozila. Osvrnuo se i na danas objavljenu odluku kako do poskupljenja plina za kućanstva neće doći.

Most ima aferu Šogor, pa Kum, a evo HDZ-u se dogodio brat Gorana Marića - sve skupa ne ostavlja neki dojam?

To je predvidljivo i očekivano. To smo gledali kao matricu 20 godina. Najgore i najsmješnije je da je Svetimir Marić u HŽ-u bio direktor i to su svi znali. Nitko ne bi zamjerio ni da je ostao direktor i nakon što mu je brat postao ministar. Ipak, čim je postao ministar, Marić svog brata postavlja nekoliko stepenica više. To se ne radi. Premijer Plenković je u jednom od svojih prvih obraćanja kazao kako stoji iza metode javnog natječaja.

Može li Vlada funkcionirati uspješno tako da jedan čovjek - u ovom slučaju ministar Marić određuje kadrove, a resorni ministri odgovaraju za rezultate?

Mi ne znamo je li ministar Marić prvi kadrovik za sve strateške tvrtke ili je zadužen samo za određene tvrtke. On je sad predsjednik skupštine u HEP-u i Plinacrou. Ne znamo je li zadužen i za tvrtke ministrice gospodarstva, ministra poljoprivrede. Ako ste vi ministar poljoprivrede i zaduženi ste za šume i vode, pretpostavljam da bi htjeli imati stručne ljude koji će voditi te šume i vode. Postavlja li njih direktno ministar Marić ili ih na natječaju postavlja ministar poljoprivrede? Kako to funkcionira, to ne znamo. Ipak, ako ministar Marić uletava u sektore drugih ministara da oni to ne znaju, onda je to veliki problem za Vladu i premijera.

A koja je uloga premijera Plenkovića?

Premijer ne mora znati za svakog člana uprave jer je u pitanju nekoliko stotina ljudi, a broj je još i veći uzmemo li u obzir i članove nadzornih odbora. Premijer je bio zaštitnik ministra Marića. Neki HDZ-ovi dužnosnici su mi rekli da je premijer bio iznimno zainteresiran da Marić bude u vladi jer je on bio jedan od prvih dužnosnika koji je stao uz Plenkovića. Premijeru je to problem. Danas je to nečiji brat, sutra bi to mogao biti bratić ili sestrična, pa punica pa šogorica...Premijer mora podvući crtu, mora stati i jasno poručiti kako nema ljude s iskaznicama i izbaciti rodbinu iz uprave.

Cijena plina - građanima sve ostaje isto - ali se HDZ i Most bore u javnosti za zasluge oko "sprječavanja" udara na građane - može li Vlada funkcionirati dobro s ovakvim odnosima i de facto vođenjem kampanje jer lokalni izbori su na pragu.

Mi smo to već sve vidjeli. Ivo Sanader je to radio. Prvo odgađaš donošenje odluke, a onda sve negativne odluke i troškove prebacuješ na državne tvrtke. U ovom slučaju, mi nećemo platiti struju, ali će trošak vrlo vjerojatno platiti HEP. Pitanje je kako će Vlada provesti projekt prodaje 25 posto dionica HEP-a kako bi se otkupile Molove dionice Ine. HEP će praktički postati socijalna tvrtka koja će financirati ovakve situacije.

