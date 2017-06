Agrokor VTB banci duguje oko 300 milijuna eura, a Sberbanku, najvećem ruskom zajmodavcu, više od milijardu eura.

Ruska banka VTB predložit će u okviru plana restrukturiranja duga Agrokora, koji priređuju vjerovnici, promjenu dioničke strukture, izjavio je Reutersu prvi zamjenik izvršnog direktora VTB-a Jurij Solovjev. VTB je jedan od najvećih vjerovnika Agrokora.

"Zajmodavci trenutno rade na planu koji će biti predstavljen bankama, širem krugu kreditora, kao i vlasnicima euroobveznica. Dug bi trebao biti restrukturiran, naknade za servisiranje duga snižene, a kompanija bi trebala početi poslovati u punom opsegu", kazao je Solovjev u intervjuu.

Solovjev nije kazao kada će plan biti predstavljen drugim kreditorima niti kako bi se u okviru prijedloga za restrukturiranje mogla promijeniti dioničarska struktura. Kreditori imaju rok do petka da dostave tražbine, nakon čega će plan restrukturiranja biti definiran.

Agrokor VTB banci duguje oko 300 milijuna eura, a Sberbanku, najvećem ruskom zajmodavcu, više od milijardu eura. U trenutku odobrenja kredita ukupan Agrokorov dug bio je otprilike 5 do 5,5 puta veći od dobiti prije oporezivanja, kamata, deprecijacije i amortizacije (EBITDA), kazao je Solovjev.

Po zadnjim službenim podacima, ukupan dug Agrokora krajem rujna prošle godine iznosio je 45 milijardi kuna i bio je šest puta veći od dioničkog kapitala.

"Kada smo odlučivali o kreditiranju, financijski pokazatelji kompanije bili su puno bolji, dug je bio znatno manji. Naknadno smo u poslovnim knjigama Agrokora otkrili određene netočnosti, koje su, nakon mojih javnih istupa u ožujku, potaknule interne istrage", napominje Solovjev.

Na pitanje hoće li banka razmotriti mogućnost zamjene duga za vlasnički udio u Agrokoru, Solovjev je odgovorio: "To je otvoreno pitanje, no u ovom trenutku ne. Sastav dioničara trenutno je nepromijenjen i to bi se, naravno, trebalo promijeniti tijekom restrukturiranja."

Upitan je li promjena u dioničarskoj strukturi nešto što bi on predložio, odgovorio je: "Da".