Šture su izjave i premijera Andreja Plenkovića i glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana. Zna li se tko će biti predmet istrage?

Šture su i njihove izjave, ali i izjave premijera, no iz minute u minutu dolaze neke nove informacije. Sigurno je samo jedno, bit će otvorena nova istraga o krađi na putnim nalozima, nevezano za ove putne naloge, u vrijednosti od 500.000 kuna za koje su utvrdilo da su otuđeni u mandatu od 2013. do 2016. godine. za mandata Tomislava Sauche, koji je u to vrijeme bio predstojnik ureda Zorana Milanovića. Znači otvorit će s enova istraga, upravo zbog ovih novih putnih naloga. Ono što zapravo nismo doznali, osim što znamo da su ti putni nalozi izdavani u mandatu Tihomira Oreškovića, jesu li neki od tih putnih naloga izdavani i na samom početku mandata Andreja Plenkovića. Sve to treba otkriti DORH i USKOK i opet treba ispitati sve te iste ljude, koji su bili propitani u slučaju Saucha, a to su vodeći ljudi u računovodstvu, uredu za opće poslove i protokol, zapravo cijela ta procedura će se provesti kao i u slučaju Tomislava Sauche, a tu će naravno svoje morati reći bivši predstojnik ureda Tihomira Oreškovića.

Dosta je neuobičajen način objave ove afere, kako to tumačiš?

Naravno neuobičajena je činjenica da pored Predsjednika Vlade bude glavni državni odvjetnik, da predsjednik Vlade daje nalog, da gotovo on bude istražitelj putnih naloga, ne on nego njegovi suradnici, u 2016. godini, ostaje pitanje u 2017. godini, ostaje pitanje do kojeg se razdoblja to istraživalo. Što je radilo Državno odvjetništvo i može li glavni državni odvjetnik sa predsjednikom Vlade i na ovaj način funkcionirati, taj dio represivnog ili pravosudnog aparata sa Vladom.

No sve to ćemo doznati u slijedećim danima. Već sam rekao. ovo je otvaranje nove istrage, budući su se izdavali putni nalozi i u ovoj godini i u mandatu Tihomira Oreškovića. Sasvim je jasno da će biti puno posla, puno ispitanih, a bit će vrlo vjerojatno, ako znamo kako je to izgledalo u slučaju Saucha i vrlo sličnih scenarija i privođenja onih za koje se smatra da su možda odgovorni.

