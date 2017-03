Nakon današnje izvanredne konferencije za novinare o putnim nalozima, koju je sazvao premijer Andrej Plenković, a kojoj je prisustvovao i glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, novinari su upitali Cvitana zašto je i on bio nazočan.

"Nije uobičajeno, ali ni ova situacija nije uobičajena. Od premijera sam saznao za postojanje sumnji u nezakonit i nepravilan rad; ovo je jedna izuzetna situacija i trebalo je reagirati na ovakav način, jer interes javnosti za rad Vlade i uopće za moguće nepravilnosti je iznad svega. Zbog toga je došlo do odstupanja u dosadašnjem uobičajenom načinu rada. Mi ćemo nakon što provedemo izvide i utvrdimo činjenice odmah pravovremeno izvijestiti javnost", odgovorio je Cvitan na pitanje reporterke Nove TV Ivane Brkić Tomljenović.

Istaknuo je kako ne može govoriti kada je i što je bilo. "Radimo ozbiljno i odgovorno svoj posao. Vrlo brzo, kao i dosada, nastojat ćemo dati odgovore na sva pitanja." Upitan može li reći jesu li sporni iznosi veći od onih za koje se sumnjiči SDP-ov Tomislav Saucha, kazao je da ne može govoriti o tome.

Na pitanje što sad to znači za Sauchu kazao je: "Ništa, istraga ide dalje, ona nije dovršena. Ona može završiti ili obustavom istrage ili podizanjem optužnice. Trećeg nema". Upitan je li DORH već počeo razgovore s nekim, kazao je tek: "Radi se, USKOK radi".

Naglasio je i kako javnost za ovo ima pravo znati. "Ja ovdje nisam došao kao alibi, nego jednostavno mislim da radim ono za što sam plaćen i ono što mi je dužnost. Prije nekoliko sam dana bio ovdje i saznao sam za ovo upravo od premijera. Tu se radi o istraživanju koje je Vlada poduzela. Sama."

Na pitanje je li ta osoba još uvijek u Vladi kazao je kako ne može na to odgovoriti. "Mi nismo do ovoga došli našim istraživanjem, nego je činjenica da smo na to upozoreni od strane predsjednika Vlade RH. I mislim da je to pozitivno."

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković na izvanrednoj je konferenciji za medije kazao kako uz slučaj trojice posebnih savjetnika u vrijeme Vlade Zorana Milanovića postoji još niz slučajeva nepravilnosti i nezakonitosti vezanih uz putne naloge. Nije želio otkriti je li riječ o nepravilnostima za vrijeme Vlade Tihomira Oreškovića, već je tek kratko poručio da je riječ i o putnim nalozima nastalima nakon Milanovićeve Vlade.