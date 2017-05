U Hrvatskoj je održan prvi krug lokalnih izbora na kojima je 3,7 milijuna birača odlučivalo tko će u iduće četiri godine obnašati predstavničku i izvršnu vlast u 576 lokalnih jedinica.

Četiri najveća hrvatska grada - Zagreb, Osijek, Rijeka i Split gradonačelnike će dobiti u drugom krugu koji će se održati u nedjelju 4. lipnja.

Istočni dio zemlje i dalje je pretežno pod plavom bojom HDZ-a, kao i veći dio Dalmacije. SDP-u i dalje ostaje njegova utvrda, Primorsko-goranska županija, te još tri županije, a HDZ je u 13 županija osvojio većinu glasova za županijsku skupštinu.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković sinoć je poručio kako HDZ vodi u 12 hrvatskih županija te da su dobili 37 gradova, više nego na prošlim izborima, kada su ih dobili 25, a u drugi krug idu u još njih 44.

HDZ je na izborima za gradska vijeća osvojio većinu u 13 velikih gradova, slijedi SDP s osvojenom većinom u četiri grada, dok IDS ima najviše osvojenih glasova u dva grada, pokazali su privremeni službeni rezultati Državnog izbornog povjerenstva objavljeni sinoć u 23 sata.

Tko su novi župani, a tko će morati u drugi krug pročitajte ovdje.

U nastavku pročitajte koji su najvažniji trenuci koji su obilježili prvi krug lokalnih izbora:

1. Zagreb: U drugom krugu Bandić i Mrak Taritaš, Esih potukla Prgometa

Milan Bandić je osvojio 30,85 posto glasova te će se u drugom krugu sučeliti s Ankom Mrak Taritaš koja je osvojila 24,49 posto glasova. Bandić je najavio kako će o velikoj koaliciji u Gradskoj skupštini razgovarati sa svim opcijama koje su prešle izborni prag.

Mrak-Taritaš je poručila da za nju počinje druga utakmice te da očekuje podršku svih onih koji su govorili da neće nikada koalirati s Bandićem.

Trećeplasirana Sandra Švaljek poručila je kako u drugom krugu neće podržati nikoga od kandidata, a da će oni koji su glasovali za nju "glasovati po svojoj savjesti".

U Zagrebačku skupštinu uz Bandićevu listu, listu Anke Mrak Taritaš, Sandre Švaljek, HDZ-a i liste "Zagreb je naš" ulazi i lista nezavisne Brune Esih koja je rekla kako Bandić ne može očekivati njihovu podršku.

Na pitanje s kime su spremni koalirati u gradskoj skupštini, Zlatko Hasanbegović kazao je kako će preduvjet biti suglasnost za promjenu imena Trga maršala Tita.

U borbi za gradonačelnika Zagreba, Bruna Esih osvojila je 10,98 posto glasova dok je HDZ-ov Drago Prgomet izbornu noć dočekao s 5,60 posto glasova.

2. Split: Kerum Oparu nazvao čudakom, on slavio rođendan



U borbi za gradonačelničku fotelju u Splitu Željko Kerum (HGS/PG-NG) osvojio je 30,40 posto glasova, a Andro Krstulović Opara (HDZ) 26,10 posto.

Kerum je na pitanje što očekuje u drugom krugu poručio kako ima puno pametnijih ljudi od njega u Splitu, ali da se oni nisu kandidirali. Za one koji jesu, kaže da je narod rekao svoju volju i izabrao njega.

"Narod me prepoznao, narod mi daje šansu i ja se narodu zahvaljujem", poručio je Kerum koji je za svog protukandidata kazao da je "čudak" i da bi se njegove izjave "trebale proučavati na psihijatriji". Opara to nije želio komentirati te je poručio samo kako je za vrijeme dok je Kerum davao izjave, on s obitelji uživao ui rođendanskoj torti.

U izborima za Gradsko vijeće Splita lista HDZ/HSLS/HSS (Opara) osvaja 25,31 %, a lista HGS/PG/NG (Kerum) - 19,20 posto. Treća je lista stranke Pametno (Puljak) s 16,43 posto. Slijede lista Mosta s 10,84 te lista SDP/HNS s 10,61 posto glasova.

U borbi za župana Splitsko-dalmatinske županije u vodstvu je Blaženko Boban (HDZ) s 42,21 posto, a slijedi ga Mostov Miro Bulj s 22,51 posto glasova. Treći je SDP-ov Arsen Bauk s 20,78 posto. Prebrojano je 99,67 posto glasova.

3. Rijeka: Obersnel i Burić idu u drugi krug, Komadina osvojio mjesto župana

Stanovnici Rijeke gradonačelnika će za dva tjedna između Vojka Obersnela (SDP) i Hrvoja Burića (nezavisni). Obersnel je u prvom krugu dobio 40,88 posto glasova, a Burić 17,66 posto.

Vojko Obersnel kaže da je zadovoljan rezultatima izlaznih anketa. "Vjerujem da će SDP i naši koalicijski partneri i dalje ostati vodeća snaga u Rijeci", rekao je Obersnel, dodajući da je drugi krug bio očekivan s obzirom na veliki broj kandidata i ponekih provokativnih istupa.

Obersnel je poručio kako je najvažnija pobjeda bila ona NK Rijeke.

Njegov protukandidat Hrvoje Burić kazao je kako je optimističan te najavljuje pobjedu u drugom krugu.

Prema privremenim neslužbenim rezultatima DIP-a Zlatko Komadina je izabran za primorsko-goranskog župana u prvom krugu.

4. Osijek: Vrkić u uvjerljivom vodstvu, ali nedovoljno za prvi krug

Ivan Vrkić (nezavisni) uživa 37,05 posto glasova birača i u uvjerljivom je vodstvu u prvom krugu utrke za osječkog gradonačelnika. U drugi krug s njim ulazi kandidatkinja HDZ-a Ivana Šojat s osvojenih 17,17 posto glasova birača.

"Mislim da to možemo na način kako smo to učinili u prethodnom mandatu, a to je projektima i programima", poručio je Vrkić.

5. Metković: Preokret u nekoliko minuta

Prava drama odvijala se u Mostovoj utvrdi Metkoviću gdje su prvi rezultati za gradonačelnika pristigli tek nedugo prije ponoći. Uključivali su tek 18,75 posto obrađenih biračkih mjesta , a Mostova Katarina Ujdur bila je na drugom mjestu iza HDZ-ovog Dalibora Milana.

Ipak, situacija se ubrzo promijenila te je nakon obrađenih 100 posto biračkih mjesta, Ujdur zasjela na prvo mjesto s 40,56 posto glasova. U drugom krugu sučelit će s kandidatom HDZ-a i HSLS-a Daliborom Milanom koji je osvojio 38,53% glasova.

Most ima većinu u Gradskom vijeću Metkovića s 40,65 posto glasova. Lista HDZ-a i HSLS-a osvojila je 38,13 posto glasova, a treća je lista HSS-a (Gabrić Jambo) s 12,28 posto.

6. Knin: Nezavisni kandidat umalo odnio pobjedu u prvom krugu

Nezavisni kandidat za gradonačelnika Knina Marko Jelić osvojio je 48,66 posto glasova te je umalo osvojio gradonačelnički mandat već u prvom krugu budući da je u jednom trenu prešao 50 posto glasova.

Njegova protukandidatkinja, HDZ-ova Josipa Rimac osvojila je 39,42 posto glasova.

7. Zadar i Pula gradonačelnike dobili u prvom krugu

Novi gradonačelnik Zadra je HDZ-ov kandidat Branko Dukić, koji je u prvom krugu izbora osvojio 51,2 posto glasova i pobijedio SDP-ovu kandidatkinju Sabinu Glasovac koja je osvojila 23,16 posto glasova.

U prvom je krugu gradonačelnika dobila i Pula gdje je pobjedu odnio Boris Miletić (IDS) s 51,83 posto osvojenih glasova.