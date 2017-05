Reporterka Paula Klaić Saulačić javila se iz Metkovića, utvrde Mosta, gdje je razgovarala s kandidatkinjom za gradonačelnicu Metkovića, Katarinom Ujdur.

Prema izlaznim anketama, Most nema kandidata u drugom krugu za četiri velika grada. Katarina Ujdur je komentirala rezultate izlaznih anketa.



"Most se prvi put pojavljuje na ovim lokalnim izborima. Mislim da ulaz u Gradska vijeća nije uopće loš rezultat", rekla je Ujdur. Naime, Most u Osijeku, Splitu i Rijeci ulazi u Gradska vijeća, ali ne i u zagrebačku Gradsku skupštinu.



"Mislim da to nije loš rezultat. Nastali smo prije četiri godine", rekla je Ujdur, kandidatkinja za gradonačelnicu Metkovića. "Za sada sam u prednosti, ali treba još pregledati pola biračkih mjesta", rekla je te naglasila kako je izlaznost na birališta u Metkoviću bila velika.



"Birači su motiviraniji. Metković je trenutno najzanimljiviji za iščekivanje rezultata", dodala je. Rekla je i kako nema razočaranja s rezultatima na nacionalnoj razini. "Nismo se rodili da bismo trčali za foteljama. To treba prihvatiti čistog obraza", zaključila je Ujdur.

Nakon 22 sata iz Metkovića će se javnosti obratiti Božo Petrov koji će održati motivacijski govor.