Milan Bandić, aktualni gradonačelnik Zagreba koji će se za novi mandat boriti u drugom krugu s HNS-ovkom Ankom Mrak-Taritaš, obratio se javnosti.

"Želim čestitati svima koji su prešli prag i pozvati ih na suradnju u Skupštinu. Osobno ću moliti sve da napravimo veliku koaliciju, za to ima prostora i Grad Zagreb to zaslužuje. I gradonačelnik koji je u finalu za šesti mandat to zaslužuje", poručio je Bandić koji u drugi krug ulazi, prema neslužbenim rezultatima, sa 31 posto glasova.

Čestitao je protukanidatkinji Anki Mrak-Taritaš s kojom ulazi u drugi krug i najavio da će u 7 sati ujutro otvoriti nogometno igralište u Maksimiru.

"Eto, ništa se nije promijenilo. Zagrepčani nikad nisu bili bedaki, nisu nasjedali na štosove. Ono što se htjelo uspjeti, da se Bandića isporuči na klanje, da su Zagrepčani zasićeni Bandićem, to nije točno, nego su, kako se pokazali, bili zasićeni protukandidatima", kazao je Bandić.

Naglasio je da je za njega njihova kampanja bila ubod komarca.