Vijest o odlasku glazbene legende Georgea Michaela odjeknula je i domaćom glazbenom scenom. Njegove pjesme obilježile su život mnogih glazbenih zvijezdi koji danas u nevjerici zbog gubitka jedva pronalaze riječi.

"Užas. Bio je legenda. Tuga je golema. Toliko je dobrih pjesama otpjevao, toliko dobre glazbe i spotova napravio.Jako me šokirala ova vijest. Jednostavno je bio premlad za odlazak.Protekle dvije godine toliko je poznatih osoba preminulo, to je prestrašno", kazao nam je Oliver Dragojević.



"Ovo je veliki gubitak. George Michael bio je zaista veliki talent, glazbenik, zgodan muškarac. Mislim da je imao još puno toga za ostaviti na svjetskoj sceni", smatra Natali Dizdar.



Tugu ne krije ni Aljoša Šerić iz grupe Pavel. U njegovu glazbu zaljubio se, kako kaže, još u najranijoj dobi.



"Obilježio je moje djetinjstvo. Prvi album koji sam dobio bio je upravo njegov album. Zvuci njegovih pjesama prvi su odzvanjali iz mog walkmana, a njegove pjesme bile su soundtrack mog djetinjstva", kazao je Šerić.



"Bio je jedan od najvećih autora, njegove melodije su bezvremenske", dodao je Aljoša i u moru sjajnih pjesama izdvojio neke omiljene. "Wham Rap, Wake me up before you go-go, Freedom. Sve su to pjesme koje su mi se urezale u sjećanje", otkriva Šerić tužan zbog preranog i neočekivanog odlaska svog idola.

Od legendarnog glazbenika putem društvenih mreža oprostio se i Jacques Houdek. "Potpuno nevjerojatna, pretužna vijest... Ironično, kako se ponekad sudbina poigra - čovjek koji je pjesmu "Last Christmas" učinio bezvremenom, da napusti ovaj svijet baš na Božić... Dragi George, pripadaš nekolicini mojih pjevačkih uzora. Tom nekom svojom, rekao bih "minimalnom maksimalnošću", osvojio si me još kao klinca, a ta ljubav i dalje traje...Tvoje glazbeno naslijeđe neizbrisivo je - pjesme će se zauvijek pjevati, a tvoj predivni glas nikada neće biti zaboravljen! I zapamti, bio si voljen, baš kao što pjevaš u svojoj, meni omiljenoj pjesmi "You have been loved", stoji u dirljivoj objavi na Facebooku.