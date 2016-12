George Michael ostat će upamćen i po pjesmi "Last Christmas" koju je otpjevao dok je bio dio sastava Wham koji je činio skupa sa školskim kolegom Andrewom Ridgeleyjem.

Pjesma je to koja je objavljena tijekom prosinca 1984., kao singl s albuma '' Music from the Edge of Heaven''. To je ujedno i singl koji je prodan u gotovo dva milijuna primjeraka i najprodavaniji je singl u britanskoj povijesti koji nikada nije bio broj jedan na top ljestvici.

Naime, utrku za božićni broj 1, pjesma je izgubila od Band Aida i pjesme "Do They Know It's Christmas).

'Last Christmas' ujedno je i najizvođenija božićna pjesma. Ovaj hit iz daleke 1984. godine emitiraniji je čak i od humanitarnog singla 'Do They Know It's Christmas'. 'Fairytale Of New York', suradnja Poguesa i Kirsty MacColl, na trećem je mjestu, dok je četvrta najemitiranija Mariah Carey s pjesmom 'All I Want For Christmas Is You'.

Pjesma je to koja se najradije sluša u vrijeme blagdana, a koliko je voljena pokazuje i to što ju je jedan austrijski DJ prošle godine puštao 24 sata za redom, nakon čega je bio kažnjen od strane vlasnika radio postaje.

''Last Christmas'' danas nažalost ima tužnu notu budući da nas je na sam Božić napustio George Michael.

Naravno, Las christmas, je tek jedna od mnogih hitova koje je glazbenik imao.