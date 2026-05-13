Kada je pravo vrijeme za pregled? Evo koje znakove ne bi trebali ignorirati

Povišeni krvni tlak, umor, glavobolje, bolovi u leđima ili trnci u nogama mnogi danas pripisuju stresu i ubrzanom načinu života. No upravo takvi simptomi mogu biti prvi znak ozbiljnijih zdravstvenih problema koji se razvijaju godinama, često bez jasnih upozorenja.

Visoki tlak često nema simptome

Hipertenzija je jedan od najčešćih zdravstvenih problema današnjice, ali i jedan od najpodcjenjenijih. Mnogi godinama žive s povišenim tlakom bez da toga uopće budu svjesni.

U Poliklinici Fodor posebna je pažnja usmjerena upravo na rano otkrivanje i liječenje hipertenzije, uz suradnju kardiologa i nefrologa kako bi se procijenio cjelokupni kardiovaskularni rizik i odredila terapija prilagođena svakom pacijentu. Više informacija dostupno je na stranici Bijelo Jaje.

Takav pristup omogućuje detaljniju obradu i jasnije razumijevanje zdravstvenog stanja, bez nepotrebnog lutanja između različitih ordinacija i specijalista.

Preventivni pregledi su ključni

Sve više ljudi na sistematske preglede dolazi tek kada se simptomi već razviju. No liječnici upozoravaju kako upravo preventivni pregledi mogu otkriti probleme u fazi kada ih je moguće uspješno kontrolirati ili liječiti.

U Poliklinici Fodor provode se sistematski pregledi usmjereni na rano otkrivanje zdravstvenih problema, uz jasne preporuke za daljnje liječenje i praćenje pacijenata.

Bolesti kralježnice danas su među najčešćim razlozima smanjene kvalitete života, a mnogi pacijenti pomoć traže tek kada bol postane kronična ili počne ograničavati svakodnevno funkcioniranje.

Pravovremena dijagnostika može značajno usporiti napredovanje tegoba te omogućiti pacijentima povratak svakodnevnim aktivnostima i boljoj pokretljivosti.

Suvremena neurokirurgija danas nudi brojne minimalno invazivne i ciljane metode liječenja kojima se nastoji smanjiti bol, očuvati funkcija kralježnice i poboljšati kvaliteta života pacijenata.

Mnogi pacijenti danas traže i drugo mišljenje neurokirurga kako bi bolje razumjeli svoju dijagnozu, mogućnosti konzervativnog liječenja ili eventualnu potrebu za operacijskim zahvatom. Stručno drugo mišljenje često pomaže u donošenju sigurnije i informiranije odluke o daljnjem liječenju.

Neurokirurška djelatnost Poliklinike Fodor usmjerena je na dijagnostiku i liječenje bolesti kralježnice, uključujući i složenije deformitete, ali i pružanje drugog stručnog mišljenja prije operativnih zahvata.

Današnja medicina više ne podrazumijeva samo brz pregled, već kvalitetnu i povezanu zdravstvenu skrb. Upravo zato u Poliklinici Fodor naglašavaju važnost suradnje specijalista i cjelovitog pristupa pacijentu, od dijagnostike do terapije. Više informacija dostupno je na stranici Bijelo Jaje.