Znate li koji vam model muške jakne najbolje pristaje?

Muške jakne odavno su prerasle kategoriju gornje odjeće i postale su jedan od glavnih elemenata u mapi stila. Raznolikost stilova naglašava raznolikost muške mode i ujedno je poticaj za potencijalan osobni kreativni izraz, od robusnog do živopisnog. Svaki stil služi kao poziv na istraživanje različitih aspekata mode, a odabir muške jakne postaje vježba za samoizražavanje i iscrtavanje karte osobnog stila.

Traper jakna

Utjelovljenje opuštenog i ležernog stila. Iako je izvorno bila simbol američkog Zapada, traper jakna evoluirala je u neporeciv odjevni komad muške ležerne odjeće. Njegovi prepoznatljivi elementi – čvrst materijal, gumbi s prednje strane i džepovi na prsima - ostali su dosljedni kroz desetljeća i samo naglašavaju status vječnog klasika. Bilo da je riječ o tamno ispranoj indigo boji ili o izblijedjeloj vintage varijanti, svaka traper jakna dodaje element grubog i pomalo divljeg šarma pa ne čudi što je prozvana liderom casual stila. Lako se kombinira s jednostavnom bijelom majicom i chino hlačama za lagani, svakodnevni look. Za malo oštriju estetiku odjenite ju na majicu s printom, crnim trapericama i čizmama. Čak i ako niste veliki fashionist, morate znati da je riječ o must have komadu u ormaru svakog muškarca.

Motorističke jakne

Različitim asimetričnim patentnim zatvaračem i detaljima, prožete su modnom hladnoćom pa zrače nekim odvažnim duhom. Izrađene od kože ili antilopa, zrače oštrom estetikom. Prepoznatljivi široki reveri, višestruki džepovi s patentnim zatvaračem, prvobitno su dizajnirani za vozače motora, a onda su postale simbol buntovničkog stila u svijetu mode. Ovaj model će blistati uz bijelu majicu ili košulju, crne traperice i cool čizme za klasičan macho izgled. Kombinirajte ju s uskim puloverom, tamnim trapericama i elegantnim kožnatim cipelama za dotjeraniji outfit. Motoristička jakna odraz je snažnog spoja čvrstoće i stila, hrabar je izbor za one koji se ne boje istaknuti svoju odvažnost.

PR (Foto: PR)

Kožnate jakne

Riječ je o personalizaciji minimalizma i uglađenosti. Obično imaju povišeni ovratnik, središnji patentni zatvarač i minimalno detalja. Izrađene su od vrhunske kože i sofisticiranije su od motorističkih. Pri stiliziranju kožnate jakne slobodno cijenite njezin elegantan i profinjen dizajn. Jednostavna crna ili bijela majica, tamne traperice i kožnate čizme savršeno će uz nju pristajati. Uparite ju s laganim vunenim hlačama i sakoom za profinjeniji izgled.

Shearling jakna

Sa svojom toplom i mekanom unutrašnjosti podstavljenom vunom, pruža savršenu kombinaciju stila i topline. Često su izrađene od antilopa ili kože i izgledaju vrlo luksuzno i udobno. Od rančeva do pista visoke mode, ovaj model jakne ostavio je svoj trag. Pri stiliziranju uvažavajte njezinu bogatu teksturu i toplinu. Kombinirajte ju s debelim pletivom, trapericama i čizmama za cool zimski look. S dolčevitom, svečanijim hlačama i kožnatim elegantnim cipelama, za profinjeniji izgled.

PR (Foto: PR)

Pilotska jakna

Vuče korijene iz vojnog zrakoplovstva (sredina 20. stoljeća). Naglašene značajke su prednji patentni zatvarač, uske manžete, a ponekad i ovratnik s krznom, što uvelike pridonosi njezinoj bezvremenskoj privlačnosti. Tradicionalno su izrađene od kože, dok moderne interpretacije istražuju materijale poput najlona i vune. Stiliziranje znači uhvatiti njezin avanturistički duh. Uparite ju s nekom cool majicom, cargo hlačama i čizmama za izgled koji odražava njezino vojno podrijetlo. S minimalističkim džemperom, tamnim trapericama i elegantnim tenisicama za moderniji look.

PR (Foto: PR)

Prijelazna jakna „chore“

U početku dizajnirane za fizički rad i rad oko kuće, ove su jakne pronašle mjesto u modernoj modi. Prepoznatljive su po svojoj izdržljivoj tkanini, obično traperu ili platnu, višestrukim džepovima i prednjim gumbima. Praktične su i nepretenciozne. Uparite ju s ležernom košuljom ili puloverom, robusnim trapericama i kožnatim čizmama za autentičan izgled inspiriran radnom odjećom. Ako želite moderniji look uparite ju s bijelom majicom, chino hlačama i kožnatim tenisicama.

PR (Foto: PR)

Vjetrovka

Dizajnirana da štiti od vjetra, spaja praktičnost s modernom estetikom. Stiliziranje podrazumijeva prihvaćanje ležernog i sportskog modnog izričaja. Izvrsno funkcionira s jednostavnom majicom, trapericama i tenisicama ili u hladnijim danima umjesto majice odjenite pulover.