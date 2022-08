Priča s 'otoka sreće' dobila je svoj sretan epilog – dobitnik o kojem bruji, kako Rab tako i ostatak Hrvatske, zapravo je dobitnica, a jučer je stigla na blagajnu Hrvatske Lutrije.

„Nije dobitnik, nego dobitnica“ – tim je riječima započela razgovor gospođa koja je krajem srpnja osvojila 5+1 na Eurojackpotu od 6.348.992,49 kn, a kao i brojni drugi igrači moli za razumijevanje i poštivanje želje oko zaštite identiteta.Riječ je o skromnoj, marljivoj i radišnoj igračici koju, kako kaže, ovaj milijunski dobitak neće nimalo promijeniti: „Ma ništa se značajno neće dogoditi“ – rekla je i dodala: „Za dobitak sam saznala tek kasno navečer, radila sam i zaboravila da sam uplatila, a kad su moji saznali da je osvojen milijunski dobitak na Rabu, pitali su me jesam li odigrala“ – rekla je kroz smijeh dobitnica.

„Tek tada sam vidjela da su u pitanju moji brojevi, a kad sam shvatila da je to to, otišla sam spavati jer sam sljedeći dan morala na posao. Otpočetka sam bila pribrana i hladnije glave nego ostatak moje obitelji koja je doista strepila oko mjesta gdje čuvati listić“ – izjavila je kroz smijeh dobitnica dodajući kako je do trenutka isplate bilo raznih prijedloga gdje staviti potvrdu.

Kaže kako igra već dugi niz godina, a osim Eurojackpota odigra Loto 7 ili Loto 6: „Ma ja to radim iz čiste zabave, odigram za koju kunicu tek toliko da sam u igri“. Nema svoje brojeve i bira ih bez nekog značenja, a za ovu dobitnu kombinaciju je rekla: „Ma zamislite…stalno sam nekako mislila da su mi brojevi na listiću bez veze, nekako glupi i da ih treba promijeniti. Čak sam u jednom trenutku pomislila da odigram još jedan listić, no odustala sam i rekla si – kakvi su, takvi su. A kad ono…najbolji su“ – nasmijala se rapska dobitnica potvrdivši da je Rab dobio još jednu potvrdu epiteta otoka sreće.

Na blagajnu je stigla u pratnji dijela obitelji s kojima će dobitak i podijeliti, nešto će pak uložiti, a već sutra juri na posao i kaže kako će svi nastaviti raditi i živjeti kao i do sada: „Uplatila sam za novo kolo jer ću se nastaviti igrati, a to poručujem i ostalim igračima – igrajte se, zabavljajte, ali i nadajte“.

