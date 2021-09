Magnetska rezonanca jedna je od vodećih metoda dijagnostike u svijetu, a svoju reputaciju uživa s razlogom. Ona pruža najkvalitetniji prikaz ljudskog tijela te otkriva široku lepezu raznih stanja u kojima se pacijent može nalaziti. No unatoč kvaliteti dijagnostike, mnogi sa zadrškom odlaze na ovaj pregled, a razlog tome u većini slučajeva jest strah od zatvorenog prostora.

Kako bismo se oslobodili tog straha te se pravilno pripremili na ovaj pregled, razgovarali smo s inženjerom medicinske radiologije Berislavom Opačkom, koji trenutačno radi u Croatia poliklinici na najsuvremenijoj magnetskoj rezonanci u Hrvatskoj.

„Kod pacijenta se uglavnom javlja strah od zatvorenog prostora, odnosno klaustrofobija. Svi imamo nekog čiji je netko bio na magnetu i zbog te usmene predaje ljudi dođu prestravljeni, misleći kako je to osjećaj kao u lijesu, kako je to zatvoreni tunel. Međutim, kad dođu i vide uređaj uživo, uglavnom se ljudi iznenade i obave pretragu bez straha ili nelagode. Nije to, ustvari, toliki problem jednom kad pacijenti vide uređaj“, rekao je Berislav Opačak i dodao kako to nije jedini strah s kojim se pacijenti suočavaju: „Strah može postajati i od jako velike buke. Kako nema zračenja, magnet proizvodi vrlo veliku buku. Mi uvijek stavljamo čepiće ili slušalice na uši, koje suzbijaju tu buku i možemo čak staviti i glazbu ako netko ima nekakvih želja. I zadnji strah koji se javlja jest strah od same dijagnoze. Ljudi ne dolaze bez razloga na magnet.“

Ipak, magnetska rezonanca u Croatia poliklinici na kojoj on radi malo je drugačija od drugih. Ona radi na principu najnovije tehnologije te je jača i šira od prosječnih magnetskih rezonanci, pa je tako pacijentima i lakše obaviti pregled.

„Ova magnetska rezonanca, za razliku od većine drugih u Hrvatskoj, ima jačinu snage magnetskog polja od 3 Tesla. To omogućava da dobijemo puno bolju dijagnostiku, puno bolju kvalitetu i rezoluciju same slike te sami pregled traje puno kraće. Osim toga, ovaj je magnet najširi na tržištu, što omogućuje pacijentu veliki komfor tijekom snimanja. Puno je lakše biti u magnetu koji je širine 70 cm, što je u prosjeku 15-20 cm šire od prosječnog magneta. Sami tunel dug je 170 cm, što je za otprilike 30 cm kraće od prosječnog magneta“, objasnio je inženjerom medicinske radiologije Berislav Opačak.

Magnetska rezonanca ne zrači, pa ovaj pregled mogu obavljati trudnice već od drugog tromjesečja, kao i mala djeca, i to bez straha od neželjenih posljedica. Upravo je zbog toga ona iznimno popularna metoda dijagnostike.

Magnetska rezonanca u Croatia poliklinici (Foto: Nova Studio)

„Magnet može otkriti razne bolesti i stanja koja drugi uređaji ne mogu. Ona može dijagnosticirati bolesti cijelog tijela, kao što su neurovaskularne, osteomuskularne, abdominalne, urogenitalne. No, ono što je isto bitno za reći, jest da to nije svemogući uređaj niti on zamjenjuje sve druge uređaje, nego se oni u stvari nadopunjuju“, rekao je Berislav.

Magnetska rezonanca radi na principu privlačenja molekula vode koje se nalaze u našem tijelu, koje potom odašilju signal koji se pomoću jednadžbi pretvara u sliku. Na temelju te slike možemo vidjeti stanje pacijenta. S obzirom na to da magnetska rezonanca u sebi ima oko sedam tona težak magnet, prilikom ulaska u njega ne smijemo nositi nikakav metal.

„Aparat je jako precizan i zato morate jako mirno ležati, u prosjeku 20 minuta. Ono što nama može pomoći kada dolazite na pregled, jest da obučete laganu odjeću bez metalnih gumba ili kopči, da vam bude lakše ući u sami uređaj. Ako imate nekakav nakit, piercing, naušnice, to bi sve trebalo skinuti prije samog pregleda“, rekao je Berislav.

Međutim, metalne stvari ne nalaze se samo na odjeći. Mnogi koji dolaze na pregled imaju operativno ugrađene metalne pločice, proteze ili implantate, što može biti problem prilikom pregleda ako se na njih ranije ne upozori.

Magnetska rezonanca pruža najkvalitetniju dijagnostiku (Foto: Nova Studio)

„Na magnetsku rezonancu ne bi smjeli ljudi koji imaju bilo kakvo metalno strano tijelo u sebi jer bi moglo doći do nekakvog zagrijavanja, do oštećenja mišića ili krvnih žila. Ljudi koji imaju operativno ugrađene proteze, implantate ili tako nešto, trebaju donijeti potvrdu da taj implantat ili ta proteza može ići u magnetsko polje jačine 3 tesla. Ta potvrda se dobije kod doktora koji ih je operirao. Ono što je još bitno naglasiti jest da stomatološki implantati u 99% slučajeva smiju ići u magnetsko polje i za to ne trebate imati potvrdu, osim ako imate fiksni aparatić. Tada u razgovoru s našim inženjerima možete vidjeti hoće li to uzrokovati nekakav artefakt ili neće. Ljudi sa stentovima u srcu i mozgu mogu ići u magnetsko polje već nakon mjesec dana od stavljanja stenta“, razjasnio je inženjer medicinske radiologije Opačak.

Iako se do sada nije susreo s tim problemom, inženjer medicinske radiologije upozorava i na tetovaže.

„Kod tetovaža je specifično to što postoje nekakve boje koje u sebi sadrže metal i mi prilikom narudžbe pacijentu pošaljemo jedan upitnik gdje piše da, ako imaju nekakve tetovaže, da to trebaju prijaviti. Tetovaža nije nešto zbog čega pacijent ne može ići na magnet, ali onda mi obratimo pažnju na tu tetovažu i kažemo pacijentu da, ako osjeti nešto, nekakvo peckanje, ima pumpicu koja je tzv. pumpica za paniku ili za nekakav drugi problem. Kada pacijent stisne pumpicu, mi prekidamo pregled i provjerimo o čemu se radi.“, rekao je Berislav.

Pumpica za paniku u slučaju da se pacijent ne osjeća dobro (Foto: Nova Studio)

Pregled magnetske rezonance trebaju obaviti oni koji imaju određeni simptom koji ih muči. Prilikom razvoja simptoma, treba se posavjetovati sa svojim obiteljskim liječnikom koji nas upućuje doktoru specijalistu, a koji potom predlaže odlazak na magnet. Međutim, magnet možete snimiti i privatno kako biste izbjegli čekanje redovnim putem.

„Ako imate glavobolju, križobolju ili nešto drugo, vi možete doći kod nas u Croatia polikliniku i obavit pretragu magnetom. Potom s tim našim nalazom trebate opet posjetiti specijalista, koji će vam dati odgovarajuću terapiju ili same lijekove za određeno stanje ili određenu bolest“, objasnio je Berislav.

Magnetska rezonanca jedna je od najboljih metoda dijagnostike u svijetu jer nam daje uvid u stanje pacijenta bez izlaganja štetnom ionizirajućem zračenju. Croatia poliklinika trenutačno ima jednu od najboljih magnetskih rezonanci u Hrvatskoj, koja će zbog svoje snage napraviti pregled brže negoli prosječna magnetska rezonanca, a zbog svojeg šireg i kraćeg tunela pregled će biti ugodniji čak i onima koji pate od klaustrofobije. Zahvaljujući ovome uređaju moći ćemo dobiti najbolji prikaz stanja našeg tijela kako bi se što prije uhvatili u koštac s problemom koji nas muči.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Croatia poliklinika po najvišim profesionalnim standardima.