Od utorka novi protokoli u školama: "Tu sam, ne može mi ništa promaknuti, na ulazu sam cijelo vrijeme"

Radnici postavljaju zvono na ulazu, mijenjaju se i brave. Škole podižu razinu sigurnosti.

"Prije kad bi djeca izlazila, vrata bi ostala otvorena, a sad promjenom brave, vrata su zaključana i više nitko ne može ući", rekla je Mara Mamuza, ravnateljica OŠ Josipa Zorić.

Uz pojačavanje brava, sve zagrebačke osnovne škole dobit će u novom polugodištu profesionalne zaštitare na ulazu. Trošak pokriva grad.

"Nama je kao gradu Zagrebu, kao osnivaču, bilo važno da ponudimo tu opciju svim ravnateljima svih osnovnih škola. Mi ćemo za tjedan dana napraviti evaluaciju, ukoliko postoje lokacije koje za time ne vide potrebu, koje su se na drugi način organizirale, apsolutno ćemo revidirati to", rekla je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Zagreba.

Jedna škola u Dugom selu već godinu dana ima zaštitare. Nakon niza vršnjačkog nasilja, grad je zaštitare osigurao svim školama.

"Tu sam, ne može mi ništa promaknuti, na ulazu sam cijelo vrijeme. Inače, ljudi se jave uvijek, kažu gdje trebaju ići. Već sam uglavnom popamtio lica, 13 mjeseci sam svaki dan tu", objasnio je Anto Franjić, zaštitar u školi.



"Od 15 sati do 23 sata, tako smo definirali. Kad nema nastave tu su tete spremačice do 22 sata, one se osjećaju dobro, zaštićeno i sigurno. Ujutro su tu ili naše tete spremačice ili domari", nadodala je Mamuza.

Za dežuranje uskakat će i drugo osoblje - negdje domari, negdje spremačice.

"Ministarstvo vlastiti pravilnik, koji propisuje broj spremačica po kvadraturi škole, tumači drugačije od onoga što je propisano i mi ustvari koji radimo u dvije smjene imamo ozbiljan problem manjka osoblja", objasnio je Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana.

Pa je Dnevnik Nove TV upitao ministarstvo hoće li odobravati nova zapošljavanja?

"Prema procjeni o potrebi zapošljavanja novog tehničkog osoblja kako bi se mogle osigurati sve mjere koje su nam potrebne, aposlutno ćemo uzeti u obzir sve njihove zahtjeve", rekla je Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja.

Tri obrazovna sindikata traže da se dodatan posao osoblju i adekvatno plati, ali i još nešto. "Taj posao bi morao biti dragovoljan, odnosno nikome tko nije suglasan ne bi se trebalo naložiti, osobito u ovoj situaciji, da je dužan taj posao obavljati", rekao je Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod.

Inzistiraju na sastanku s ministrom kako bi se to i sva dodatna pitanja riješila.

Na ulazu će se tražiti i osobna. Svi, pa i roditelji, morat će najaviti dolazak u školu. "Ako netko ne želi dati osobnu, ne mora. Mi to ne možemo zahtjevati, ali u tom slučaju neće moći ući u školu", rekao je Supanc.

Operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu - tako će se, zvati novo radno mjesto čije je otvaranje u planu. No, mora se promijeniti pravilnik, a paralelno se izrađuje program edukacije za te zaposlenike. Za sve to će trebati neko vrijeme.

"Ja se nadam da će biti zainteresiranih djelatnika, možda postojećih ili nekih novih koji će proći edukaciju", rekla je Mužinić Bikić.

Što se škole u Prečkom tiče, ugrađena su nova vrata s elektro bravom, rađene su i preinake u školi.

"OŠ Prečko imala je djelomično popunjen stručni tim, neki od stručnjaka radili su na pola radnog vremena, škola je tražila puno vrijeme za njih. Također, zapošljavanja dva psihologa s obzirom da rade u dvije smjene. Ti zahtjevi su odobreni od strane Ministarstva", nadodala je Dolenec.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, djeca iz te škole bi trebala krenuti na nastavu u utorak, kad i svi ostali.

Pročitajte i ovo napadnuta u svom domu Uhićen muškarac kojeg sumnjiče da je na smrt pretukao Hrvaticu u Irskoj

Pročitajte i ovo potvrđeno na šest objekata 40 kilometara od hrvatske granice potvrđena afrička svinjska kuga: "Ovo predstavlja prijetnju"