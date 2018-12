Svakog dana slušamo vijesti iz svijeta kako je cijena nafte porasla, zlato palo, euro oslabio, dolar ojačao, dionice Applea skočile, itd...

Sve ove informacije milijuni ljudi diljem svijeta svakodnevno koriste kako bi potencijalno zaradili trgujući na svjetskoj burzi - online tržištu na kom ulagači na temelju vlastitih prognoza pokušavaju predvidjeti daljnje kretanje cijena proizvoda kojima trguju.

Na svjetskoj burzi je moguće trgovati cijenom preko 300 proizvoda, uključujući valute, dionice najvećih svjetskih tvrtki, naftu, zlato, pšenicu, kavu i mnoge druge. Ukoliko ulagač predvidi da će cijena nekog proizvoda rasti, ’ulazi u poziciju kupnje’ i kada cijena poraste, zarađuje na toj razlici u cijeni. Isto tako, ukoliko predvidi da će cijena nekog proizvoda opasti, ’ulazi u poziciju prodaje’ i kada cijena padne, zarađuje na razlici. Međutim, ukoliko se njegova predviđanja ne pokaži točnim, tada se izlaže riziku od gubitka uloženog novca.

Za uspješno trgovanje na svjetskoj burzi potrebno je znanje i iskustvo, odnosno, u cilju što preciznijeg predviđanja potrebno je znati kako vijesti utječu na kretanja cijena određenih proizvoda. Ukoliko želite naučiti kako se uspješno trguje na svjetskoj burzi, za početak preuzmite ovaj besplatni vodič koji će vam pomoći da savladate osnove trgovanja i detaljnije se informirate kako možete iskoristiti svakodnevne prilike za trgovanje.

Da li ste znali da je jedan od najuspješnijih ulagača u povijesti, George Soros, na svjetskoj burzi 1992. zaradio milijardu dolara nakon što je ’ušao u poziciju prodaje’ na britanskoj funti koja je od rujna, do kraja te godine pala preko 20%.



