Na premijeri su bili i Robert Knjaz, Tarik Filipović, Dubravko Merlić, Robert Tomić Zuber

U zagrebačkom Kaptol Boutique kinu ovog je utorka prikazana premijera dugoočekivane 11. sezone kultne BBC-jeve znanstveno-fantastične serije Doctor Who.

Riječ je o najdugovječnijoj SF seriji, što potvrđuje i njezin službeni ulazak u Guinnessovu knjigu rekorda, a cijela je priča započela emitiranjem prvih epizoda daleke 1963. Novi serijal Doctor Who započeo je 2005. godine te je pred TV ekrane diljem svijeta prikovao više milijuna zaljubljenika u znanstvenu-fantastiku.

Proslavljeni britanski serijal u novoj sezoni prati pustolovine tajanstvene izvanzemaljke – putnice kroz prostor i vrijeme. Svi fanovi serijala Doctor Who moći će uživati u najnovijim epizodama ovog znanstveno-fantastičnog klasika na programu BBC Firsta koji će u Hrvatskoj biti dostupan od idućeg ponedjeljka, 1. travnja korisnicima Proširenog A1 TV paketa i OTT platforme A1 Xplore TV-a.

BBC First donosi izvornu, inovativnu i vrhunsku britansku dramu, u potpunosti lokaliziranu na hrvatski jezik, uz nezaboravne priče koje nadahnjuju i zabavljaju, a iza produkcije stoji A lista nagrađivanih talenata ispred i iza kamere.

Uz seriju Doctor Who, svakodnevni programski sadržaj kanala BBC First na A1 TV-u uključivat će vrhunske BBC serije poput War and Peace, Luther, Ripper Street, Silent Witness, Maigret, Atlantis i Call The Midwife.

Osim programa BBC First, korisnici A1 TV na raspolaganju imaju velik broj kanala s vrhunskim sadržajem, od kojih se mnogi emitiraju u HD rezoluciji. Pristup navedenim sadržajima olakšan je i putem A1 Xplore TV usluge, koja omogućuje pristup emisijama u pokretu, dok za kućnu uporabu postoje usluge snimanja i ponovnog gledanja propuštenog sadržaja.