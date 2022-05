Renomirana nagrada za najkreativnije projekte u arhitekturi

Klimatske promjene, ograničeni prirodni resursi i regulatorni okviri za ekološku kulturu gradnje koja uključuje energetsku učinkovitost, održivost i očuvanje, samo su neki od uvjeta koji zahtijevaju različite arhitektonske pristupe. Opeka je jedan od najstarijih i najtrajnijih građevinskih materijala u ljudskoj povijesti s bezbroj mogućnosti i odličnim svojstvima energetske učinkovitosti te kao takva čini glavni element u arhitekturi najnovijeg vremena.



Kako bi nadahnuli i motivirali arhitekte da istraže nove mogućnosti u pristupu gradnji glinenim materijalima, austrijska tvrtka Wienerberger AG od 2004. godine organizira dodjelu međunarodne nagrade kojom se daje priznanje vrhunskom arhitektonskom projektu od opeke. Wienerberger Brick Award dodjeljuje se projektima koji ostavljaju snažan i trajan dojam u arhitekturi te je ujedno priznanje posebno uspješnim primjerima moderne arhitekture od opeke. Na Brick Award 22 prijavljen je rekordan broj od 789 projekata iz 53 zemlje, a nagrada se dodjeljuje u sljedećih pet kategorija Feeling at home, Living together, Sharing public spaces, Working together i Building outside the box unutar kojih će biti odabran pobjednik kategorije, kao i jedan glavni dobitnik.

PR Foto: PR



“Razvoj posljednjih godina se nastavlja, fokus ostaje na izgradnji koja štedi resurse. To se odnosi kako na visoko inovativne strukture, tako i na one izgrađene na tradicionalan način s lokalnim materijalima i zanatskim tehnikama. Ponovna uporaba jednako je prisutna, kao i maštovita upotreba opeke. Ovaj gotovo razigran pristup vodi do sažetih, nezaboravnih dizajna. Ponderiranje unutar različitih kategorija gotovo je uravnoteženo, što pokazuje da je opeka zastupljena u svim tipološkim područjima zgrada. ” – objašnjava Heimo Scheuch, predsjednik Uprave Wienerberger AG



Ceremonija dodjele nagrade Brick Award ove godine održat će se 9. lipnja, a sudionici će predstaviti svoje projekte za Brick Award 22 i razgovarati o tome kako arhitekti mogu značajno doprinijeti očuvanju okoliša. 2022. obilježava posebnu godinu za Brick Award jer će Wienerberger deseti put dodijeliti ovu nagradu. Jubilarna, deseta nagrada, ima najveći broj prijava u svojoj povijesti, što svakako pokazuje veličinu i prepoznatljivost ove međunarodne nagrade za arhitekturu. Žiri za odabir projekata sastoji se od pet međunarodno priznatih arhitekata koji će podijeliti osvrte iz svojih područja, a među kojima se nalazi, drugi put za redom, slovenska arhitektica Tina Gregorič. 50 impozantnih projekata, uključujući nominiran projekt iz Slovenije, objavljeno je na službenoj Brick Award web stranici na kojoj će biti moguće i online popratiti dodjelu nagrada. Pobjednici će biti proglašeni na dodjeli Brick Award u lipnju, a najbolji projekti objavljuju se u knjizi Brick koju možete naručiti na wienerberger.hr.