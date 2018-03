Odlučite li se ovog proljeća za odmor u sjeverozapadnoj Istri, neće požaliti.

S prizorima prirode koja se budi dočekat će vas i tri vrhunske manifestacije - Dani istarskih šparoga, Sweet Wine & Walk i Istria Detox Days.

Poznata po dobroj hrani, vinu i primamljivoj ponudi wellness centara sjeverozapadna Istra i ovog proljeća priprema mnoštvo događanja za svoje posjetitelje, a na popisu must try su svakako Dani istarskih šparoga, Sweet Wine & Walk i Istria Detox Days.

Već 21.03. kreće tradicionalna gourmet manifestacija Dani istarskih šparoga koja traje sve do 13.05.2018. U tom razdoblju, dvadeset i pet popularnih restorana u Umagu, Novigradu, Brtonigli, Bujama i okolici nudi tradicionalna ili suvremena jela od aromatičnih divljih istarskih šparoga. U ponudi su meniji od nekoliko sljedova po promotivnoj cijeni. Tako možete kušati finu juhu, fritaju ili salatu od šparoga, domaće fuže sa škampima i šparogama, biftek ili ombolo sa šparogama, lazanje od brancina i šparoga te brojne druge slane i slatke kombinacije koje će razmaziti vaše nepce. Popis restorana možete pregledati na internetskoj stranici Dani istarskih šparoga – Colours of Istria .

Uz to, ove godine će se prvi put održati slatka verzija popularnog eventa Istria Wine & Walk. Vinski pohod Sweet Wine & Walk na rasporedu je u subotu 14.04.2018., a odvijat će se stazama koje vode kroz Momjan, prijestolnicu Muškata momjanskog. Posjetitelje će na šetnji dugoj sedam kilometara dočekati četiri okrjepna stajališta s po dva vrhunska vina lokalnih vinara i domaćim jelima poput mladog sira, oraha i meda, tradicionalnog istarskog pjata, pljukanca s travama iz Vale i tradicionalnog istarskog kolača. Tijekom šetnje posjetitelji će moći uživati i u srednjovjekovnoj glazbi kraj starog momjanskog kaštela, razgledati galeriju lokalne umjetnice Silvije Cindrić i proveseliti se na partiju organiziranom na zadnjem stajalištu. Broj sudionika je ograničen, a kotizacije po cijeni od 200 kn možete kupiti na internetskoj stranici Sweet Wine & Walk – Colours od Istria.



Nakon rekreacije u prirodi najbolje je opuštanje u nekoliko poznatih wellness centara sjeverozapadne Istre. U sklopu Istria Detox Days od 13.04. do 13.05.2018. gostima su na raspolaganju proljetni detoksikacijski wellness programi po promotivnim cijenama, spa tretmani i popusti na smještaj. Prilika je to za čišćenje tijela nakon duge zime, ali i za buđenje pozitivne proljetne energije. Kompletna ponuda hotela i wellness centara dostupna je na internetskoj stranici Istria Detox Days - Colours of Istria.

Kako god zamišljali svoj proljetni odmor - u društvu, s djecom ili sami – sjeverozapadna Istra će vam pružiti pregršt prilika za opuštanje, slasne zalogaje i veselo druženje.