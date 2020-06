Koliko Hrvati vole svinjetinu, najbolje pokazuje činjenica da prosječan Hrvat godišnje pojede 32 kilograma svinjetine, najviše od sveg mesa.

Peradi, primjerice, pojedemo 24 kilograma po stanovniku, a junetine, govedine i teletine oko 10 kilograma po stanovniku. Projekcije govore kako će potrošnja svinjskog mesa u svijetu do 2024. godine narasti za gotovo 14 milijuna tona, pri čemu su procjene da će samo Kina povećati potrošnju za 6,5 milijuna tona.



Naravno, prilikom odabira nam je važno da jedemo domaće meso svinja koje su hranjene GMO free hranom s hrvatskih polja. Kaufland podržava upravo domaće proizvođače pa su u sklopu projekta “Naše mi najbolje paše” pokrenuli suradnju s gospodarstvima u Slavoniji koja na svojim farmama uzgajaju svinje, a jedna od njih je i farma OPG Kolesarić, Mire Kolesarića. Njegova se obitelj već generacijama bavi uzgojem svinja, a početna brojka od 12 krmača s vremenom je porasla na impozantnih 350, od čega godišnje dobiju 8500 tovljenika, koji se hrane isključivo hranom proizvedenom na vlastitom imanju.



“Naš put do uspjeha nije bio nimalo lagan. Nakon otkaza u tvrtki u kojoj sam radio dugi niz godina, odlučio sam pokrenuti vlastiti posao uz pomoć investitora. Da bih uopće ostvario suradnju s Kauflandom bilo je potrebno zadovoljiti uvjete od 18 000 svinja na godišnjoj razini, što sam uspio uz podršku supruge i sinova, koji su od početka uključeni u obiteljski posao. Danas mogu reći da sam jako zadovoljan ostvarenom suradnjom jer mi omogućava lijep život i stabilnost.“, kaže Miro Kolesarić



Ishrana svinja jedan je od ključnih faktora koji utječe na kvalitetu mesa



Udomaćivanje svinja započelo je prije 8 do 10 tisuća godina, a s vremenom je došlo do velikih promjena u morfologiji njihovog tijela. Pripitomljavanjem su dobivene pasmine koje 70% svoje mišićne mase pohranjuju u stražnjem dijelu svoga tijela, u prodaji ekonomski najisplativijem. Svinje su, kao što znamo, svejedi, stoga mogu jesti i biljnu i životinjsku hranu. Ipak, važno je da je prehrana raznovrsna i kvalitetna. Na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Kolesarić sva stočna hrana korištena u uzgoju svinja proizvedena je u Hrvatskoj, prirodno i bez uporabe GMO-a. Sami sade žitarice i soju, ključnu u prehrani svinja, pa meso njihovih životinja odlikuje odlična kvaliteta i sočnost. Suradnja Kauflanda i OPG-a Kolesarić započela je 2018. godine na obostrano zadovoljstvo, a zahvaljujući radu i uloženom vremenu, obitelj Kolesarić danas kupcima osigurava domaću svinjetinu, uvijek dostupnu u trgovinama. S ciljem da svinje dobiju najbolju hranu, velik je dio resursa uložen i u mehanizaciju, pa tako Kolesarići trenutno posjeduju 12 traktora i tri kombajna. „Ima posla od jutra do sutra, jedino mi malo nedostaje slobodnog vremena“, zaključuje u šali Miro



Igrom protiv stresa



Kvaliteta svinjskoga mesa ovisi o mnogim genetskim, ali i negenetskim čimbenicima, a tu je posebno izražen utjecaj stresa. Pravilnim postupcima prilikom uzgoja svinja negativne se posljedice stresa mogu svesti na minimum čime se, osim poboljšavanja dobrobiti za samu životinju, utječe i na zadovoljstvo kupca. Na farmi obitelji Kolesarić, svinje je upravo iz ovog razloga - igraju. Imaju posebne igračke, napravljene od kombinacije konopa i drvenih dodataka, kako bi im se umanjio, odnosno spriječio stres. One su sretnije, manje nervozne, a bolji život svinje znači i bolje, kvalitetnije meso.