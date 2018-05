U posljednje vrijeme puno se govori o kvaliteti života i tome koliko je ona važna da budemo sretni.

Svi priželjkujemo kvalitetan i ispunjen život. No, u čemu je tajna kvalitete života? U trenucima koje odvajamo samo za sebe ili u onima koje dijelimo s prijateljima?

Tajna je u ravnoteži, što su odavno prepoznali u Staropramenu. U novoj kampanji „Life Your Way“ Staropramen okuplja sve koji teže ravnoteži u životu. To su ljudi koji su dovoljno samopouzdani da uspiju uskladiti sve obveze i ono što im je važno da bi bili ispunjeni i zadovoljni životom.

Jednako tako, tajna kvalitete života, kao i kvalitete piva, krije se u ravnoteži. Majstori pivari Staropramena pronašli su način da stvore pivo u kojem su slatkoća biranog slada i gorčina plemenitog češkog hmelja u potpunoj ravnoteži, jer samo je tako moguće ostvariti punoću okusa po kojoj je Staropramen poznat.

Limenke koje pričaju priče

Od dana osnutka, prije 150 godina, Staropramen pivovara prikupila je puno priča vrijednih širenja diljem svijeta. Šest od tih priča našle su se na limitiranom izdanju limenki koje su već na policama bolje opremljenih trgovina. One odražavaju sve ono što Staropramen u svojoj srži nosi: umijeće majstora pivara, usmjerenost na detalje, strast i poštovanje prema dugogodišnjoj povijesti.

Inspirirajte se povijesnim pričama o zlatnim godinama Staropramena na službenoj web stranici ili Facebook stranici Staropramen Hrvatska na kojoj ćete imati prilike osvojiti svih 6 limenki koje pričaju priče u ekskluzivnom drvenom pakiranju.