Svježe voće i povrće, mirisna peciva, krema za lice, nove hlače…

Kad se sve ovo nađe na obiteljskom popisu za kupovinu, vrijeme je za zajednički odlazak u kupnju. No gdje pronaći baš sve na jednom mjestu – od namirnica za planirane tjedne ručkove, kvalitetnih vina za vikend zabave, sve do kozmetičkih potrepština i odjeće? Naravno da ne želimo gubiti sate tražeći stvari po različitim trgovinama ili trgovačkim centrima, nego sve potrebno kupiti na jednom mjestu.

U nedavnom istraživanju tvrtke Hendal, na pitanje „Koji trgovački lanac je najbolji izbor kada želite na jednom mjestu kupiti sve potrebno za kućanstvo“, najviše ispitanika odgovorilo je – Kaufland!

Taj rezultat nije neočekivan jer Kaufland svojim kupcima nudi uistinu široku lepezu proizvoda, a kupnju možete obaviti jednostavno i brzo. No ako se ipak dogodi da na blagajni čekate dulje od 5 minuta, a pritom nisu otvorene sve blagajne, u znak isprike dobivate 10 kuna na Kauflandovoj poklon kartici.

Kupci su potvrdili da su svima kojima je važna ušteda novca, ali i vremena, trgovine Kauflanda pravi odabir. TV spot u kojem je korišten svima poznati hit Nene Belana možete pronaći na linku: https://youtu.be/jA7aWqDecSs.