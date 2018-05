Hipertenzija je problem koji zadnjih desetljeća pogađa sve veći broj ljudi.

Najveći problem je što je smrtnost od posljedica visokog krvnog tlaka jako velika. Baš zbog toga hipertenzija počinje zauzimati vodeće mjesto po smrtnosti.Čuti od liječnika riječi „Imate visok krvni tlak“, može biti itekako poražavajuće. Za visoki krvni tlak se dobiva određena terapija koje se morate strogo pridržavati. To znači pijenje različitih tableta bar 2 puta dnevno. Pored toga, neophodno je više puta dnevno mjeriti tlak, svaki mjesec ići na kontrole kod liječnika, raditi pretrage i paziti na sve stvari koje su se prije činile nevažnima.Uspostavljanje dijagnoze nije ono najgore u svemu tome. Najgore je saznati što se može dogoditi tijelu zbog povišenog krvnog tlaka!



Najčešći uzroci visokog krvnog tlaka

Nemoguće je točno definirati točan uzrok hipertenzije. Mnogi misle da ga uzrokuju genetika, stres i visok kolesterol, ali to nije potvrđeno jer postoje slučajevi gdje se visoki tlak razvije bez navedenih uzroka. Međutim, postoje određeni faktori rizika koji se smatraju pokazateljima sklonosti razvoju hipertenzije. To su:

- starosna dob (preko 45 godina)

- debljina

- nedostatak vježbanja

- genetika

- pušenje i alkohol

- unos previše soli

- premalo D vitamina u prehrani

- stres

- kronična stanja

- trudnoća.

Jedno je sigurno – u trenutku kada dobijete dijagnozu visokog tlaka, vaš organizam već trpi njegove štetne posljedice.

Ozbiljnost dijagnoze visokog krvnog tlaka

Kada dobijete dijagnozu, jako je važno pratiti upute koje vam liječnik da. U slučaju da zanemarite terapiju i odlučite nastaviti živjeti načinom života kojim ste živjeli prije dijagnoze, morate znati kakve posljedice možete očekivati. Krvni tlak se ne može i neće regulirati sam od sebe.

 Oštećenje i sužavanje arterija

 aneurizma

 bolest koronarnih arterija

 hipertrofija lijeve srčane klijetke

 zatajenje srca

 prolazni ishemijski napad

 moždani udar

 demencija

 blagi kognitivni poremećaj

 zatajenje bubrega itd.

Zvuče li vam ovi problemi dovoljno opasno da shvatite ozbiljnost situacije? Krvni tlak se ne može i neće regulirati sam od sebe.

Jesu li propisana dijeta, vježbe i lijekovi jedino rješenje za visoki krvni tlak?

Da bi se visoki krvni tlak regulirao, potrebno je dosta vremena i discipliniranosti. Uloga propisanih lijekova za hipertenziju je da izbace tekućinu iz bubrega kako bi se tlak snizio, da šalju signale srcu da smanji tempo pumpanja ili mozgu da ignorira stanje krize. Pored lijekova, uvijek se dobije savjet o pravilnoj prehrani i vježbanju. Pravilnom prehranom se pokušava utjecati na razinu kolesterola ili sprječavanje njegove pojave, jer se on ubraja u potencijalne uzroke hipertenzije. Vježbe su tu da reguliraju drugi uzrok visokog tlaka – debljinu. Budimo iskreni. Postoje slučajevi kada i kod maksimalne pažnje i pridržavanja dijeta i propisanih terapija dođe do fatalnog ishoda. Znači li to da bi se problemu trebalo pristupiti na neki drugi način?

Točno je da se sve više ljudi okreće prirodnim načinima regulacije visokog krvnog tlaka. Stručnjaci kažu da se propisana terapija nikako ne smije zanemariti. Zbog toga je ljudima još teže odlučiti se čega se pridržavati kako bi mogli nastaviti s normalnim životom. Visoki krvni tlak ne pogađa samo osobu koja ga ima, nego i cijelu obitelj oboljelog. Obitelj je ta koja ispašta - zabrinutost raste iz dana u dan, neizvjesnost dovodi do opipljive napetosti, svi pogledi su usmjereni na tlakomjer od kojeg se očekuje da pokaže 120/80. Ali to se ne događa.

Prirodnim putem do reguliranog krvnog tlaka

Oni koji tragaju za prirodnim rješenjem za regulaciju visokog krvnog tlaka vjerojatno su već čuli za Omega936 Project. Kako je teško povjerovati svemu što se piše, objasnit ćemo o čemu se ovdje radi.

Omega936 Project je rezultat višegodišnjeg istraživanja. Stručnjaci su željeli naći rješenje koje može koristiti svatko tko ima visoki tlak, koje ne zahtijeva provođenje sati u teretani, gladovanje i pijenje određenih napitaka. Također, željeli su rješenje koje za kratko vrijeme daje primjetan rezultat.

U knjizi Omega936 Project nalaze se odgovori na pitanja koja muče baš sve ljude s visokim krvnim tlakom. Pored toga, knjiga nudi rješenje za prirodnu regulaciju tlaka. Moguće je saznati pravi uzrok visokog krvnog tlaka koji mnogi ne smatraju važnim, znanstvene činjenice i studije koje potvrđuju kako se hiperteznija može preokrenuti, što učiniti da bi se tlak prirodno snizio, važnost prehrane u uspješnom tretiranju hipertenzije, kako poboljšati elastičnost krvnih žila i još mnogo toga.

Dodatni plus ove knjige je što je pisana jednostavnim jezikom koji mogu razumjeti baš svi.

Omega936 Project i regulacija tlaka

Omega936 Project se temelji na 3 ključna koraka:

- pravilna prehrana

- pravilna tjelovježba

- zdrav stil života.

Sadržaj knjige nije u suprotnosti s mišljenjem liječnika po pitanju prehrane i tjelovježbe. Mora se paziti na prehranu, samo ne na način koji mnogi smatraju jedinim ispravnim. U knjizi ćete otkriti koje to „zdrave“ namirnice potajno uništavaju zdravlje, a koje su dobre za snižavanje visokog krvnog tlaka (neke od njih se smatraju lošima za zdravlje!). Također, knjiga nudi i brojne recepte kako bi borba s hipertenzijom bila što jednostavnija!

Što se tiče vježbanja, knjiga sadrži lake vježbe koje svatko može izvesti u maksimalno 10 minuta nekoliko puta tjedno. Vježbanje doprinosi dobrom zdravlju i dugovječnosti, ali samo pod uvjetom da se pravilno rade prave vježbe za određeni problem.

Što se tiče trećeg koraka u borbi protiv hipertenzije, knjiga ne zahtijeva velike promjene stila života. Ona nudi samo smjernice za male promjene koje mogu doprinijeti normaliziranju visokog krvnog tlaka. Zbog lakoće slijeđenja savjeta i prijedloga, kao i brzih rezultata, knjiga je osvojila brojne simpatije svih ljudi koji su imali priliku uvjeriti se u njenu učinkovitost. Važno je naglasiti da slijeđenje uputa iz knjige ne znači da se riječ liječnika treba zanemariti i terapija samoinicijativno prekinuti. To nikako. Ova knjiga je takoreći prirodna nadopuna propisanoj terapiji i prečica prema dobrom zdravlju.

