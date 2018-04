Studije pokazuju da svaki dan donesemo oko 200 odluka vezanih uz hranu.

Što ćemo jesti, pak ne utječe samo na naše zdravlje, već ima dalekosežne posljedice na ono što se događa s cijelim Planetom. Ono što nam je na tanjuru može mijenjati svijet. Pitate se zašto birati organsko? Odličan video sigurno će vas potaknuti na pozitivne promjene i dobre odluke.

Ako znamo da se u konvencionalnoj poljoprivredi godišnje troši oko 1,5 milijarda pesticida, da to utječe na naše zdravlje, na zagađenje tla i voda, ali i opstanak pčela i drugih oprašivača o kojima ovisi proizvodnja hrane, vrijeme je da se zapitamo: Što to jedemo i kakav svijet podržavamo? Ako još uvijek mislimo kako poljoprivreda nije naša stvar, u računicu je dobro dodati i to da svaki građanin EU dnevno izdvaja oko 30 centi za poljoprivredu (poticaji itd.).

Zašto birati organsko?

Organska je hrana dokazano nutritivno superiornija i sigurnija, pri njezinu se uzgoju ne koriste štetni pesticidi i neurotoksini te se ne koristi genetski inženjering ili GMO. Ne čudi stoga što više od 25% kupaca radije bira organske proizvode, ali je činjenica i da ih često ne znaju prepoznati. Nažalost, trend porasta interesa za organskim proizvodima velika je prilika i za tzv. greenwashing gdje se proizvod bez eko certifikata komunicira kao zelen, prirodan, domaći itd. a nalazi se na istim policama na kojima su i ekoproizvodi te su kupci u zabludi. Konvencionalni proizvodi moraju biti izdvojeni od proizvoda koji posjeduju odgovarajuće eko potvrdnice.



Organski uzgoj podrazumijeva striktna pravila, koja se potvrđuju certifikatom. Ispravno označavanje, distribucija i komunikacija organskih proizvoda važan je element zaštite potrošača. A upravo potrošači imaju moć - svaki put kad idemo u kupovinu, dajemo glas za svijet u kakvom želimo živjeti, poručuju iz bio&bio.

„Vjerujemo da je bavljenje organskim proizvodima cjelovita filozofija življenja koja ima ekološke, ekonomske i etičke komponente i beskompromisno smo joj posvećeni“, ističe Jadranka Boban Pejić, vlasnica bio&bio trgovina. „Brandovi naših partnera koje ponosno ističemo na policama provode hvale vrijedne projekte diljem svijeta i čine ga boljim mjestom za sve nas: od održivih partnerstava koje svesrdno promiču Dr. Hauschka i Primavera, podrške lokalnim proizvođačima kakvu njeguju La Bio Idea, MUSO i Sojade, projekata za zaštitu pčela koje provodi Voelkel, ulaganja u obrazovanje i razvoj zajednica u trećim zemljama svijeta te fer trgovine za koji je sinonim Rapunzel, do promicanja održivosti u proizvodnji i poslovanju u čemu prednjače Lebensbaum i Natracare.“

Lokalno i održivo



Već 15 godina, bio&bio trgovina odredište je onih koji traže cjelovite i kvalitetne proizvode isključivo s ekološkim certifikatom - na policama ih je preko 4500, od čega je više od 1000 proizvedeno na hrvatskim eko OPG-ovima.



„Naša je težnja od samog početka ponuditi što više hrvatskih ekoproizvoda jer vjerujemo da razvojnim partnerstvima osnažujemo lokalno tržište, a kupcima dajemo dodatnu vrijednost“, pojašnjava Jadranka Boban Pejić.



Ovakvu poslovnu strategiju potvrđuje i proizvodnja kruha, slastica i zimnice na vlastitom eko imanju Zrno, koje djeluje kao ogledna farma za organsku proizvodnju, ali i edukaciju.



„Mi u bio&bio se već 15 godina trudimo donositi odluke koje će pozitivno utjecati na naše zdravlje, ali i na okoliš. Vjerujemo da je važno brinuti o zdravlju i osobnom razvoju jer samo zdrav pojedinac može kreirati zdravo društvo i okoliš. Zato je organska hrana od početka bila naš jedini izbor i prvi smo koji smo se odlučili za ponudu 100% organskih certificiranih proizvoda“, zaključuje Boban Pejić.

Danas je samo 1% od ukupnih obradivih površina na svijetu pod organskom proizvodnjom. Samo 1% proizvođača na svijetu spremno je reći NE genetskom inženjeringu. Zahvaljujući osviještenosti kupaca, taj broj raste. No, ono što je sigurno – da bi utjecaj bio još veći, organski pokret treba vašu podršku.



Dajte svoj glas za bolji svijet!