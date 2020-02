Iščekivanje serija na televiziji i otežan pronalazak aktualnih filmova daleka su prošlost zahvaljujući brzom internetu

Sklonost svih generacija filmovima i televizijskim serijama nikada nije jenjavala, samo je s vremenom mijenjala oblik. Brzi internet danas je najzaslužniji što serije i filmove možemo gledati koliko god i kad god poželimo, a upravo je tako nastao i fenomen bingeanja, višesatnog gledanja serija ili filmova. I zato, dok se temperature spuštaju ispod nule, zagrijte se i zabavite uz blagodati platformi za streamanje.

U nastavku i nekoliko preporuka koje smo teško izdvojili. Sve što trebate za uživanje su uređaj na kojem najviše volite gledati dobru priču i glumu i, naravno, brzi internet.

Serijske uspješnice: od uzbudljivog svijeta medija do intriga na britanskom dvoru

The Morning Show

Radnja prati zbivanja u utjecajnoj jutarnjoj emisiji koja se emitira s Manhattana, a godinama je vode Alex Levy i Mitch Kessler. Zaplet počinje otkazom Kessleru zbog optužbe za seksualno zlostavljanje, a serija sjajno predstavlja aktualne društvene probleme u okviru medija. Glumačku postavu čine Jennifer Aniston, Steve Carell i Reese Witherspoon. Recept za zajamčeni uspjeh.

The Crown

U vrijeme kada svijet bruji o kraljevskom paru Harry & Meghan i njihovu buntovnom činu napuštanja obitelji odlično se uklapa serija The Crown. Epizode prate život s britanskog dvora te situaciju u obiteljskom i političkom krugu. Još se ne možemo odlučiti je li napetija serija ili su to trenutačna zbivanja na kraljevskom dvoru.

The New Pope

The New Pope nastavak je hvaljene serije The Young Pope, koja je završila tako što je papa Pio XIII. pao u komu. Jude Law utjelovio je mladog papu, a u novoj sezoni njegov je nasljednik John Malkovich u ulozi Ivana Pavla III. Naravno, slijede nadmetanja koja će sigurno privući pozornost.

Years and Years

U seriji Years and Years pratimo članove obitelji Lyons od 2019. kroz petnaestak godina europske budućnosti. Problematizira društvene promjene zbog tehnološkog napretka i ekonomske krize. Možda je nećete naći na razvikanim top-listama, ali, vjerujte – ne smijete je propustiti.

Filmovi za koje uvijek vrijedi odvojiti vrijeme

Green Book

Film s elementima dramske komedije nagrađen je najprestižnijom filmskom nagradom Oscar, a može poslužiti i kao odlično zagrijavanje za ovogodišnju dodjelu koja je pred vratima. Radnja je smještena u 1962. godinu i na jug SAD-a, a prati priču afroameričkog jazz pijanista Dona Shirleyja i njegova tjelohranitelja i vozača Franka "Tonyja Lipe" Vallelongija.

Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody priča je o ljubavi i sjajnoj glazbi. Freddijev talent i priča legendarnog rock benda Queen držat će vas zainteresiranima od prve do zadnje minute, ako ni zbog čega drugog, onda zbog savršene glazbe.

A Star Is Born

Film je napravljen prema klasičnoj priči iz 1937. godine o turbulentnoj ljubavi između glazbenika na zalasku karijere i mlade pjevačice u usponu. Za gledanje tog filma slobodno pripremite i maramice jer emotivna izvedba Bradleyja Coopera i Lady Gage dovodi do ruba suza. Barem su tako pokazale blagajne kina diljem svijeta.

Tele2 mreža za streaming bilo kada i bilo gdje

