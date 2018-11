Što pokloniti najdražima za Božić? Imamo najslađi paketić ove godine! Torterie Macaron slatki tim lansirao je prigodnu kutijicu koja skriva najfinije bademove kolačiće – macaronse koji se ručno rade po originalnoj recepturi!

Najbolje od svega, možete birati okuse koje želite na licu mjesta i tako personalizirati svoj poklon za najdraže sladokusce! U cijenu od 39 kuna uključeno je šest odabranih macaronsa i ukrasna kutijica, a nova pakiranja možete pronaći u svim Torterie Macaron slastičarnama u Zagrebu i Zadru.



Inače, macaronsi su postigli veliku popularnost zadnjih nekoliko godina, no bademovim kolačićima sladili su se još na francuskom dvoru. Smatra se da ih je Caterina de’ Medici donijela sa sobom u Francusku nakon udaje za kralja Henrija II. 1543. Recept kakav poznajemo danas smislio je Pierre Desfontaines, drugi rođak Louisa Ernesta Laduréea – on je prvi došao na ideju uzeti dva macarona i spojiti ih ganacheom na način na koji se macaron radi sada već 150 godina!



I naš tim Torterie Macaron slastičara prošao je edukaciju i prilagodio svoj recept. Napraviti macaron nije nimalo jednostavno, no uz praksu i savršeni omjer sastojaka, naš tim uspio je postići idealan oblik, boju i teksturu – tako da sada možemo uživati u sedam odabranih okusa: čokolada, nougat, ferrerito, malina, borovnica, pistacio i mango.



Slastičarnica Torterie Macaron pokrenuta je 2015. te se u kratkom roku plasirala kao jedna od najtraženijih u Zagrebu kada su vrhunske slastice u pitanju. Torterie Macaron slastice pronađite u svim većim shopping centrima u Zagrebu, na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu, a novi koncept predstavljen je ove godine u Point Shopping centru na Vrbanima. Nedavno su otvorili i prvu lokaciju u Zadru, a slastice možete pronaći i diljem Hrvatske u Leggiero barovima.