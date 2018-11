Svjetska premijera luksuznog SUV-a za vožnju gradom i mnogo više

• Range Rover Evoque nove generacije predstavljen je energično i dinamično u kreativnom središtu Londona

• Novi Range Rover Evoque postavlja nove standarde uglađenosti, sposobnosti i održivosti u segmentu kompaktnih SUV vozila, nudeći potpuno novu strukturu karoserije

• Odlikuje se modernim vanjskim dizajnom i unutrašnjošću koja je obogaćena tehnologijom i luksuzom koji uključuje nove materijale poput eukaliptusa, vune i reciklirane plastike

• Dostupan je s gamom učinkovitih četverocilindarskih dizelskih i benzinskih motora i prvom električnom tehnologijom mild-hybrid (MHEV) Land Rovera

• Ljubitelji Range Rovera, uključujući Guya Ritchiea, Richarda Maddena, Tarona Egertona, Natalie Dormer, Lukea Evansa, Stephena Grahama, Edith Bowman i Mollie King prisustvovali su otkrivanju i ekskluzivnom događaju Boiler Room X Evoque koji je moderirala aktivistica i model Adwoa Aboah

• Adwoa Aboah zabljesnula je na lansiranju kojem su prisustvovale brojne zvijezde noseći posebno dizajniranu haljinu dizajnerice Ashley Williams, izrađenu od odgovorno nabavljenih materijala koji se upotrebljavaju na Range Roveru Evoque

• Britanska modna kuća Mulberry surađuje s Range Roverom na kolekciji putnih torbi upotrebljavajući tekstil od eukaliptusa koji se upotrebljava za sjedala Range Rovera Evoque

• Partnerstvo Range Rovera s legendarnom švicarskom markom satova Zenith nastavlja se sa sada dostupnom ponudom ograničenog izdanja od 200 satova

• Premium audio tvrtka Master & Dynamic predstavlja ograničeno izdanje bežičnih slušalica inspiriranih Range Roverom Evoque

• Trodnevni ‘pop up’ događaj bit će organiziran ovaj vikend u bivšoj pivovari Truman Brewery u Londonu kako bi prvi kupci mogli isprobati vozilo

• Pogledajte film o otkrivanju vozila na YouTube.com/LandRover

• Novi Range Rover Evoque sada je dostupan za narudžbu po cijeni od 31,600* £ u UK-u

• Kreirajte vlastiti model na www.landrover.com

S nestrpljenjem iščekivani luksuzni kompaktni SUV Land Rovera, Novi Range Rover Evoque, otkriven je u kreativnom dijelu Londona East End na dinamičnom zaslonu na kojem je mnoštvo vozila prikazano kako prelaze digitalne horizonte diljem svijeta.



Gerry McGovern, direktor odjela za dizajn tvrtke Land Rover, rekao je: “Kada je Range Rover Evoque lansiran 2010. godine, preobrazio je svijet kompaktnih SUV vozila, a novi će model nastaviti taj iznimni put. Ovo vozilo jakog karaktera kombinira profinjenost i zabavu kako bi izazvalo snažnu emocionalnu reakciju koja će privlačiti pažnju i izazivati osmjehe.''

Novi Range Rover Evoque predstavlja sofisticiranu evoluciju originalnog modela koji je stvorio tržište luksuznih kompaktnih SUV vozila, s globalnom prodajom od više od 772.096 vozila i više od 217 međunarodnih nagrada. Kombinirajući nenadmašnu tradiciju marke Range Rover s najnaprednijim tehnologijama, Evoque – dizajniran, projektiran i proizveden u Britaniji – ispunjava potrebe modernih kupaca. Premijerno ponuđene tehnologije uključuju tehnologiju ‘prozirnog podvozja’ i retrovizor koji se pretvara u HD zaslon prikazujući područje iza vozila snimljeno kamerom.

PR



Nick Rogers, Izvršni direktor, Proizvodni inženjering, Jaguar Land Rover, rekao je: “Ispod lijepog dizajna krije se inženjerska i tehnička revolucija. Struktura je potpuno nova kako bi omogućila uvođenje sustava plug-in i mild hybrid, a na karoseriji su samo šarke vrata ostale nepromijenjene. Nova šasija koristi sve prednosti čvršće karoserije, jamčeći udobnost u vožnji i uglađenost koje su karakteristične za Range Rover.''

“Evoque je sada pametniji no ikad prije. Softver na kojem se temelji naš sustav za informiranje i zabavu unaprijeđen je kako bi kupcu omogućio intuitivnije upravljanje. Usto, dodali smo Apple CarPlay i Android Auto koji omogućuju besprijekornu integraciju s pametnim telefonom.”



Land Rover surađivao je s brojnim modnim i tehnološkim markama kako bi oživio karakteristike dizajna, inovacije i održivosti Novog Range Rovera Evoque.



Britanska aktivistica i model Adwoa Aboah nosila je posebno dizajniranu haljinu dizajnerice Ashley Williams, izrađenu od istog antilopa koji se upotrebljava na vozilu. Tkanina u unutrašnjosti izrađena je od recikliranih poliesterskih mikro vlakana, od elemenata kao što su plastične boce - u biti se u svako vozilo koje nudi navedena sjedala ugrađuje ekvivalent od 53 plastične boce.



Britanska luksuzna marka Mulberry dizajnirala je kolekciju putnih torbi nadahnutu novim SUV-om Ranger Rover Evoque. Uzorak maske vozila primijenjen je na putnoj torbi koja je izrađena od istog odgovorno nabavljenog materijala od eukaliptusa koji se upotrebljava u unutrašnjosti vozila. Torba je dostupna u dvije veličine, velika i mala, te dolazi u dvije boje: tkanina Ebony s kožom Ebony, ili tkanina Ebony s kožom Oxblood. Obje su verzije dostupne s privjeskom koji odgovara njihovom uzorku. Kolekcija još nije dostupna za kupnju, ali se kupci mogu predbilježiti na www.mulberry.com/range-rover



Premium audio tvrtka sa sjedištem u New Yorku Master & Dynamic, kreirala je dvoje jedinstvene bežične slušalice Range Rover Evoque x Master & Dynamic MW07. Svaki par, na kojem se pojavljuje poseban uzorak maske u bakrenim i srebrnim tonovima, načinjen je od ručno izrađenog acetata nadahnutog bojama koje Novi Range Rover Evoque nudi prilikom lansiranja. Bežične slušalice spajaju se putem funkcije Bluetooth na osobne uređaje, a smještene su u bežični punjač od poliranog nehrđajućeg čelika kako bi omogućile vrhunsko iskustvo slušanja u vožnji. Za više informacija posjetite www.masteranddynamic.com



Dizajnerski i tehnički inženjerski timovi, koji su usko surađivali, zajednički su razvili najnoviji sat marke Zenith iz kolekcije DEFY Classic. Ograničeno izdanje od 200 satova kombinacija je besprijekornih elemenata nadahnutih svijetom automobilizma, od boje do samog dizajna. Sat Range Rover Evoque Zenith sada je dostupan za kupnju putem maloprodajne mreže tvrtke Zenith ili u pojedinim koncesijama Land Rovera od početka 2019.

Obožavatelji priču mogu pratiti putem #LiveForTheCity ili #HelloEvoque ili internetske stranice landrover.com/liveforthecity/