Vrijeme donosi inovacije u brojnim segmentima ljudskih života i društva, a tehnologija nije iznimka.

Od starih televizora i zaslona s katodnim cijevima koji su zauzimali „trećinu“ prostorije u kojoj su se nalazili, televizori su s godinama postali tanji, elegantniji i moćniji. Nekima možda nedostaje mogućnost odlaganja tabletića, koji su bili neizostavan detalj većine domova prije dvadesetak godina, no vjerujemo da većina korisnika ipak smatra kako je smanjenje dimenzija prosječnog televizora, zajedno s moćnijim tehnološkim performansama, dobra stvar. Kad pričamo o vrhunskoj tehnologiji televizora i uređajima čije mogućnosti pružaju iznimno iskustvo uživanja u multimediji unutar vlastitog doma, ne možemo ne spomenuti novu Samsung Neo QLED liniju. Samsung Neo QLED već godinama predstavlja vrhunac televizijske tehnologije, a nova serija uređaja za 2022. godinu taj vrhunac pomaknula je za nekoliko koraka više.

PR Foto: PR



Kino doživljaj u dnevnom boravku



Proteklih nekoliko godina potaknulo nas je da se više okrenemo svom domu, no to ne znači da moramo raditi kompromise kad je u pitanju kvaliteta. Ovogodišnja Neo QLED linija donosi moćne tehnologije koje će dnevnu sobu pretvoriti u kino dvoranu. Uz Quantum Matrix tehnologiju uronite u središte radnje uz najsitnije detalje, dok napredna Neural Quantum 8K tehnologija primjenjuje umjetnu inteligenciju kako bi postigla visoku razinu kontrasta uz koji svaki sadržaj postaje kristalno jasan. Uz vrhunske tehničke značajke, Neo QLED 2022 liniju televizora odlikuje i Infinity One dizajn, elegantan i minimalistički vizualni izričaj koji osigurava da novi Neo QLED televizori budu smisleno uklopljeni u prostor u kojem se nalaze. Kvalitetna slika samo je jedan dio kinematografskog iskustva, dok je za cjelokupno iskustvo podjednako bitan i zvuk. Dolby Atmos® i Q-symphony tehnologije podižu iskustvo gledanja na novu razinu pa možete uživati u koncertnoj reprodukciji zvuka iz udobnosti vlastitog kauča.

PR Foto: PR



Ured usred dnevnog boravka



Primarna funkcija naših televizora definitivno je uživanje u filmovima, serijama i brojnim televizijskim sadržajima, no mogu nam pružiti i mnogo više. Multi View način rada omogućit će podjelu zaslona na čak četiri dijela – savršeno za trenutke kad recimo želite pratiti nogometnu utakmicu i vijesti u isto vrijeme ili surfati webom dok na drugom dijelu zaslona gledate video tutorial. Nova linija Samsung Neo QLED televizora omogućava jednostavno uparivanje televizora s računalom te korištenje aplikacija za video pozive kao što je Google Duo, čime dnevna soba u trenu postaju ured.



Gaming oaza



Videoigre su već davno izašle iz sfere niše i prelile se u mainstream. Poseban je osjećaj ušuškati se u udobnost vlastitog kauča i zaploviti nekim od brojnih digitalnih svjetova. Bilo da video igre igrate kompetitivno ili rekreativno, Neo QLED televizori opremljeni su tehnologijom koja će igranje podići na višu razinu. Oni koji gaming shvaćaju nešto ozbiljnije, znaju da je u kompetitivnim igrama brzina često presudna. Automatski način rada s niskom latencijom (ALLM) smanjuje pojavu ulaznoga kašnjenja, tako da će se radnja na ekranu dogoditi istodobno s pritiskom gumba, što osigurava da vaši pokreti i zamisli u treptaj oka budu preneseni u igru.

Bilo da televizor koristite za gledanje filmova, igranje igara ili posao, brojne inovativne tehnologije unutar Neo QLED televizora pobrinuti će se da iskustvo korištenja bude bez premca. Uz kupovinu nekog od ovogodišnjih Neo QLED televizora, ostvarite pravo na odličan poklon – soundbar uz koji će vaše iskustvo uživanja u filmovima i serijama uistinu biti dovedeno na kino razinu. Više informacija o promociji možete pronaći na poveznici.