Otkrijte treću generaciju BMW-a serije 1, najuzbudljivijeg modela u 2019., sada u Tomić & Co. poslovnicama dostupnog već od 1.999 kuna mjesečno

THE 1, treće izdanje BMW-a serije 1 - najuzbudljivijeg modela unutar svoje klase - sada dostupnog diljem zemlje, najavljuje početak nove ere i na regionalnom tržištu. Premijerno predstavljen u Zadru, na otvorenju drugog najvećeg prodajno - servisnog centra tvrtke Tomić & Co., prvi je BMW serije 1 s tehnologijom pogona na prednje kotače. Rezultat je revolucionarna vozna dinamika s daleko prostranijom unutrašnjosti čime je nova serija 1 svoju agilnost podigla na višu razinu. Oštrinom bez presedana, kod automobila s pogonom na prednje kotače, THE 1 postavlja nove standarde unutar premium kompakt klase.

'Potpuno novi BMW serije 1 je mladenački, moderan i urban. Kompaktni omjeri, fluidna linija krova i zapanjujuće, dinamične linije na prvi pogled obećavaju agilnost i zadovoljstvo u vožnji. Unutrašnjost je moderna i precizno strukturirana, a putnicima se nudi više prostora nego ikada prije', izjavio je Domagoj Đukec, voditelj BMW-ovog odjela za dizajn.

PR

Model koji je već pridobio svjetsku pozornost svojim suvremenim dizajnom, tehnologijom ovjesa koja omogućuje maksimalnu okretnost i inovativnim mogućnostima povezivanja u posebnoj ponudi dostupan je u Tomić & Co. poslovnicama za već od 1.999 kuna mjesečno (BMW 118i uz period financiranja od 60 mjeseci i 20% akontacije). Novi BMW 118i dolazi s uključenim BMW Service Inclusive servisnim paketom u trajanju od pet godina, odnosno za prijeđenih 100.000 kilometara.

Na izboru su trocilindarski i četverocilindarski motori najnovije generacije, a mnoštvo poboljšanja osigurava im efikasniju potrošnju goriva, niže emisije i, u nekim slučajevima, veću snagu nego prije. Dostupna su tri dizelska i dva benzinska motora koji razvijaju od 85 kW (116 KS) u BMW-u 116d do 225 kW (306 KS) u BMW-u M135i xDrive. Novi motor koji pokreće potonji model najsnažniji je četverocilindarski u ponudi BMW grupe: ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 4,8 sekundi pa sve do maksimalne brzine od 250 km/h.

PR

Novo izdanje serije 1, posebice popularne u Europi, dostupno je u verziji s pet vrata, a po prvi puta i s električnim upravljanjem prtljažnika. Pet milimetara je kraći od svog prethodnika dok je njegova širina povećana za 34 milimetra, visina za 13 milimetara, a međuosovinski razmak je 20 milimetara kraći. Kapacitet prtljažnika od 380 litara je povećan za 20 litara, a preklapanje stražnjih sjedala povećava mu kapacitet na 1.200 litara.

Sustavi pomoći preuzeti su iz BMW-ovih modela viših kategorija kako bi debitirali u vrhunskoj kompaktnoj klasi. Tako je BMW serije 1 sada dostupan s dvije nove značajke koje su se prije vidjele samo u BMW modelima više klase: BMW Digital Key i BMW Intelligent Personal Assistant. Dostupan kao opcija, BMW Digital Key korisnicima omogućuje zaključavanje otključavanje vozila putem pametnog telefona pomoću tehnologije Near Field Communication, čime konvencionalni ključ automobila postaje višak. Prislanjanje pametnog telefona kod ručke za otvaranje vrata otključava automobil - čak i ako je baterija telefona ispražnjena.

PR

Više informacija potražite u Tomić & Co. salonima diljem zemlje, na lokacijama Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Pula i Zadar ili na:

https://www.bmw.hr/serija1