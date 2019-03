U subotu je MSC Cruises, vodeća kompanija za kružna putovanja u Europi, poželio i službenu dobrodošlicu najnovijem članu svoje moderne flote – brodu MSC Bellissima.

Nova perjanica flote imenovana je na glamuroznoj i tradicionalnoj svečanosti u luci u Southamptonu uz brojne poznate zvijezde, uvažene goste, ključne partnere, predstavnike medija te top menadžment MSC Cruisesa i roditeljske kompanije MSC Grupe. MSC Cruises-ova kuma Sophia Loren službeno je imenovala svoj 14. brod, a ovom predivnom brodu savršeno dolikuje glamurozna hollywoodska legenda poznata po svom stilu i eleganciji.

Svečanost je vodila zvijezda ITV-a Holly Willoughby. Trostruki dobitnik nagrade Grammy i član Rock and Roll Hall of Fame, Nile Rodgers, izveo je neke od svojih nezaboravnih plesnih hitova uz pratnju benda Chic. Na pozornici se pojavio i svjetski poznati tenor Andrea Bocelli i Matteo Bocelli. Obitelj Bocelli njeguje dugogodišnje partnerstvo s MSC Cruisesom koje traje već 10 godina kada je Andrea prvi put nastupio na svečanosti imenovanja broda MSC Poesia u britanskom Doveru. Gosti su uživali i u posebnoj izvedbi Cirque du Soleil at Sea.

MSC Bellissima je drugi brod klase Meraviglia koji se pridružio MSC-ovoj floti, a koji je dizajniran za sva godišnja doba, bogat je raznim sadržajima uključujući i najnoviju tehnologiju usmjerenu prema gostima te prvog na svijetu virtualnog osobnog asistenta za krstarenje imena ZOE. Između ostalih značajki izdvajamo dvije potpuno nove Cirque du Soleil at Sea predstave, osmišljene ekskluzivno za goste MSC Cruisesa: SYMA i VARÉLIA.

Ostale ključne značajke uključuju:

- 12 restorana i više od 20 barova i lounge salona, goste će razmaziti izbor koji uključuje i novi francuski restoran L'Atelier Bistrot. Na brodu se nalazi Chocolate & Café poznatog slastičara Jean-Philippe Mauryja, koji je posvećen jedinstvenim i elegantnim kreacijama i desertima od čokolade koji će oduševiti sve ljubitelje slatkog.

- nagrađivana obiteljska ponuda uz brojne dječje aktivnosti i usluge u suradnji s partnerima LEGO i Chicco s posebno izdvojenim dijelovima paluba za obitelji

- MSC Yacht Club s luksuznim smještajem proteže se na 3 palube, a nudi cjelodnevnu uslugu butlera

- najduži LED ekran na moru dug je 80 metara, a proteže se iznad čarobne 96 metara duge šetnice u mediteranskom stilu koja je društveni centar broda

- udoban i inovativan smještaj koji će zadovoljiti sve potrebe demonstrira način na koji MSC Cruises stavlja goste u samo srce dizajna i izgradnje broda s ponudom 10 različitih vrsta kabina, tako da svatko može pronaći nešto za sebe.

Poput njenih prethodnika u floti, MSC Bellissima pomiče granice u brodogradnji i dizajnu. Opremljena je najnovijim dostupnim tehnologijama s naglaskom na zaštitu okoliša. To, između ostalog, uključuje najsuvremeniji sustav za čišćenje ispušnih plinova, napredni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, sustav za sprječavanje ispuštanja nafte iz strojarnice, sustav obrade balastnih voda te različita poboljšanja uštede energije – od sustava obnove topline do LED osvjetljenja.

MSC Bellissima će svoju inauguralnu sezonu provesti na Mediteranu nudeći 7-noćna krstarenja do najpopularnijih luka ove regije, a zatim će se premjestiti u Emirate gdje će provesti sezonu zima 2019/2020. U proljeće 2020. godine premjestit će se na područje Azije.