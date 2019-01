Skijališta u Austriji, Italiji i Sloveniji svake godine spremno dočekaju “hrvatski tjedan”, već uobičajeni naziv za prvi tjedan siječnja, kada oko 250.000 Hrvata s prijateljima i obitelji odlazi na zimski odmor.

Prema istraživanju centra GFK, Hrvati na skijanju ostaju pet do sedam dana, a u prosjeku na inozemna putovanja troše oko 6000 kuna.

Ako ste među skijašima, šanse su da ste već detaljno isplanirali kamo ćete i kako ići te gdje ćete odsjesti. No za slučaj da niste planirali zimovati ove godine, a ipak ne uspijete odoljeti snijegu, donosimo nekoliko stvari koje je dobro znati ako odmor planirate organizirati na brzinu.

Nekoliko najbližih skijališta

Ovisno o tome u kojem kraju Hrvatske živite, najbliža skijališta, do kojih je relativno jednostavno doći automobilom, u susjednoj su Sloveniji i BiH. U Sloveniji se može skijati, između ostalog, u blizini popularnih destinacija Bohinja i Bleda, Kranjskoj gori, Mariborskom Pohorju i Rogli, do koje će vam, primjerice, iz Zagreba trebati samo dva sata vožnje, a nudi staze za iskusne skijaše i daskaše, 11 žičara, dvije četverosedežnice i nekoliko desetaka kilometara uređenih staza za skijaške trkače…

Osim blizine, prednost slovenskih skijališta su i relativno niže cijene nego u razvikanijim skijalištima dalje na zapadu. Stanovnicima južne Hrvatske nešto su bliža skijališta u Bosni i Hercegovini, poput Jahorine, Vlašića i Kupresa, koji je tradicionalno omiljen među Splićanima i Dubrovčanima. Skijaški centar na Kupresu nudi sve potrebne sadržaje i za početnike i za iskusne skijaše: ukupno 13 kilometara staza različitih razina zahtjevnosti, dvosedežnicu, dva ski-lifta i jedan baby lift. BiH nije pretjerano daleko ni Zagrepčanima, kojima će do Sarajeva i obližnje Jahorine trebati oko pet sati vožnje.

Kako pripremiti automobil?

Većina Hrvata za skijaški odmor odabire zemlje u susjedstvu, a na skijanje uglavnom putuju automobilom. Gužve na graničnim prijelazima nikoga ne bi trebale iznenaditi, a osim na njih, nije naodmet pripremiti svoje vozilo za nerijetko ekstremne zimske uvjete. Vjerujemo da zimske gume već imate, ali na skijanje ne bi trebalo ići bez lanaca. Osim toga, prije nego što krenete, obvezno provjerite imate li u automobilu četku za snijeg i strugalicu za led, kao i antifriz ili sprej za odleđivanje stakla.

Želite li biti sigurni da će vaše putovanje proći bez neočekivanih troškova, dobro razmislite i o putnom kasko-osiguranju Croatia osiguranja. Polica se ugovara jednostavno, u samo nekoliko koraka, i za to još nije kasno. Može se ugovoriti uz putno zdravstveno osiguranje, za osobna vozila stara do 12 godina, u trajanju do 45 dana. Vrijedi u Hrvatskoj i zemljama sustava zelene karte – u EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Andori, Srbiji i Švicarskoj. Cijene se kreću od 165 kuna, a možete ga ugovoriti uz putno zdravstveno osiguranje na koje ostvarujete popust od 15 posto u webshopu Croatia osiguranja.