Croatia osiguranje svojim klijentima omogućuje jedinstvenu ponudu paketa osiguranja prilagođenu potrebama svih članova kućanstva, koja pruža i dodatne pogodnosti.

Kada je riječ o osiguranju, istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj članovi jednog kućanstva koriste u prosjeku sedam do osam polica osiguranja. Te police osiguranja Hrvati uglavnom raspoređuju u dva do tri različita osiguravajuća društva, što im zapravo otežava plaćanje i praćenje što koja polica pokriva i što za svaku policu mogu dobiti.

Trendovi iz drugih industrija pokazuju da je spajanje usluga u pakete puno jednostavnije i isplativije te da utječe na povećanje zadovoljstva klijenata i razumijevanje usluga. U Croatia osiguranju prepoznali su važnost prilagodbe tržišnim trendovima i potrebama korisnika te su razvili inovaciju Spektar koja omogućuje spajanje polica iz jednog kućanstva na jednom mjestu.

Što je Spektar?

Riječ je o jedinstvenoj ponudi Croatia osiguranja koja omogućuje spajanje više polica osiguranja iz istog kućanstva u jedan od četiri paketa. Spajanjem polica u jedan paket svi članovi kućanstva ostvaruju dodatne uštede i pogodnosti na jednostavan i transparentan način. Radi se o prvom takvom konceptu na tržištu osiguranja u Hrvatskoj, inovaciji koja otvara nove mogućnosti i pogodnosti za same osiguranike te im omogućuje da ostvare veću vrijednost za svoj novac.

Kako postati korisnik Spektra?

Klijenti Croatia osiguranja Spektru mogu pristupiti ako posjeduju police osiguranja vozila (obvezno i/ili kasko), imovine ili zdravstvenog osiguranja (dopunsko i/ili dodatno), a u obzir se uzimaju sva osiguranja koja traju minimalno godinu dana i dulje, osim životnog. Ovisno o broju vrsta aktivnih polica, klijenti dobivaju pristup određenim paketima. Više polica osiguranja otvara mogućnost većeg paketa, a veći paket donosi više pogodnosti.

Koji su Spektar paketi?

Spektar obuhvaća četiri vrste paketa: Start, Optimum, Smart i Premium. Ovisno o broju aktivnih polica osiguranja, korisnici dobivaju pristup određenim paketima s različitim pogodnostima. Što je više polica u jednom kućanstvu, više je i pogodnosti, a pogodnosti su dostupne svim članovima kućanstva.

Za pristup prvom paketu Start potrebno je imati dvije vrste polica i minimalnu potrošnju od 350 eura godišnje, a klijenti ostvaruje godišnju uštedu od 15 eura. Ako klijent ugovori još jednu policu, automatski ulazi u Optimum paket, čija minimalna potrošnja iznosi 550 eura, a godišnja ušteda 30 eura. Ugovaranjem četvrte police osiguranja klijent prelazi u Smart paket, gdje je minimalna potrošnja 800 eura, a moguća godišnja ušteda 45 eura. Zadnji paket Premium, za koji je potrebno u jednom kućanstvu ugovoriti pet ili više vrsta proizvoda s minimalnom potrošnjom od tisuću eura, donosi godišnju uštedu od 60 eura, dok ukupne godišnje uštede mogu iznositi i do 700 eura.

Pogodnosti za sve članove kućanstva

Jedna od glavnih prednosti je što pogodnosti Spektra mogu koristiti svi članovi kućanstva: Kasica, iznos u eurima koji klijenti dobivaju na mjesečnoj bazi i mogu ga koristiti za plaćanje premije osiguranja, Gratis osigurateljne pogodnosti, police osiguranja koje klijenti dobivaju na dar, Popusti na osigurateljne proizvode, police osiguranja koje klijenti mogu ugovoriti s popustom te Popusti kod partnera, jedinstveni popusti na proizvode ili usluge tvrtki partnera.

Korisnici Start paketa ostvaruju do 40 eura popusta na gorivo kod partnera te Croatia pogodnosti poput besplatne pravne pomoći kod prometne nezgode, 20 posto popusta na osiguranje od loma stakla i 50 posto popusta na osiguranje platnih kartica. Za one koji imaju Optimum paket pogodnosti rastu – do 50 eura popusta na gorivo, sve pogodnosti iz Start paketa te, dodatno, 50 posto popusta na osiguranje zaštite bonusa i na osiguranje od privatne odgovornosti.

Smart paket ima dostupne sve pogodnosti „manjih“ paketa te dodatnih 30 posto na godišnji sistematski pregled i besplatan paket usluga asistencije vozila. Od pogodnosti partnera, u Smart paketu, klijent ima pravo na do 60 posto popusta na gorivo. Korisnici Premiuma imaju uključene sve pogodnosti Smart paketa te, uz to, besplatni preventivni pregled, 50 posto popusta na odabrani specijalistički pregled i do čak 70 eura popusta na gorivo kod partnera.

Uz sve prednosti koje ova jedinstvena ponuda paketa donosi klijentima, jedna od najznačanijih je upravo ta što je Spektar moguće ugovoriti brzo i jednostavno – direktno putem zastupnika, preko web stranice ili u aplikaciji Moja Croatia. Za više informacija posjetite crosig.hr/spektar.