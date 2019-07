S obzirom da vlasnici kućnih ljubimaca nevoljko ulaze u trgovine koje nisu pet friendly označene, Links je na svojih 12 poslovnica istaknuo ovakvu oznaku kako bi kupci prepoznali da su životinje dobrodošle

U Hrvatskoj je prema dostupnim podacima registrirano više od 350.000 pasa, od čega ih samo Zagreb broji više od 50.000. Njihovi vlasnici se često znaju naći u neugodnoj situaciji kada bi sa svojim četveronožnim ljubimcem ušli u neku trgovinu, ali nisu sigurni jesu li dobrodošli. Budući da to nije zakonska obveza, velik dio trgovaca i ugostitelja nije označio svoje objekte s „pet friendly“ oznakama, no kako pojašnjava Saša Španović, vlasnica tvrtke Pets Only koja se bavi čuvanjem kućnih ljubimaca, to najčešće ne znači da vlasnici u pratnji ljubimaca ne mogu ući u objekt.

PR

„Iako se vide pozitivni pomaci, u Zagrebu je još uvijek mali broj objekata označen pet friendly oznakom“, naglašava Španović te dodaje kako je dobro raspitati se i prije putovanja u druge zemlje EU kakva je kod njih zakonska regulativa. U Mađarskoj su, kaže, oko toga poprilično rigorozni, dok primjerice u Italiji i Sloveniji, i kad nema oznaka, trgovci i ugostitelji odmah nose vodu ljubimcima“.

Prednosti označavanja svojih trgovina prepoznala je i tvrtka Links iz Svete Nedjelje koja je odlučila na svih 12 trgovina informatičkom opremom, staviti pet friendly oznake.

PR

„Iako je Links oduvijek dozvoljavao ulazak kućnim ljubimcima u pratnji njihovih vlasnika, odlučili smo to sada transparentnije komunicirati“, objašnjava Marko Mazanik, direktor prodaje Linksa. „Želimo da se kupci i njihovi ljubimci osjećaju dobrodošlima i da uđu u trgovinu makar samo da se malo rashlade tijekom ljetnih vrućina, umjesto da gledaju u izlog jer nisu sigurni smiju li ući“, zaključuje Mazanik.