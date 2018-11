Novi position paper o smanjenju uporabe ambalažnog materijala i održivom

Nakon objavljivanja nekoliko position papera za različite kategorije svojih proizvoda, trgovački lanac Lidl Hrvatska izdao je i position paper o smanjenju uporabe ambalažnog materijala i održivom zbrinjavanju namirnica u privatnoj robnoj marci. Lidl Hrvatska planira postati tržišni lider u kontekstu društvene održivosti poslovanja te optimizirati procese s pozitivnim učinkom kako na kupce i okoliš, tako i na globalnu uspješnost tvrtke. Lidlov je strateški cilj do 2025. smanjiti upotrebu plastike za najmanje 20%. Prva konkretna mjera koju planira provesti jest ukidanje plastičnih artikala za jednokratnu uporabu do kraja 2019. te ih postupno zamijeniti reciklabilnim artiklima, s ciljem očuvanja okoliša. Osim ekološke komponente, redukcijom ambalaže dobavljači koriste manje materijala, čime proizvod postaje cjenovno dostupniji kupcima.



Jedna od glavnih strategija EU u svrhu poticanja održivosti poslovanja jest prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo, za koji su potrebne promjene u cijelom lancu vrijednosti, od dizajna proizvoda do novih poslovnih i tržišnih modela, novih načina pretvaranja otpada u resurse te nužnih promjena u načinu ponašanja potrošača. Poznato je da Lidl veliku pažnju pridaje recikliranju, ali i oblikovanju ambalažnog materijala kod razvoja proizvoda pod privatnom robnom markom.

U Europi svake godine nastane 25 milijuna tona plastičnog otpada, od čega manje od 30% završi na recikliranju. Nova europska strategija za plastiku napravit će iskorak u procesu dizajniranja, proizvodnje, upotrebe i recikliranja proizvoda unutar Europske unije. Nakon ukidanja artikala za jednokratnu uporabu poput slamčica, jednokratnih čaša i tanjura, pribora za jelo te štapića za uši s plastičnom drškom do kraja 2019. godine, Lidl Hrvatska ove proizvode planira postupno zamijeniti artiklima od održivih materijala koji se mogu reciklirati, a na razvoju istih Lidl trenutno aktivno surađuje sa svojim dobavljačima.

Lidl Hrvatska dosad je poduzeo niz aktivnosti u ovom smjeru, pa tako svjesno ne koristi vanjsku ambalažu kod većine kozmetike, ali i neprestano povećava udio rinfuznih (nezapakiranih) proizvoda na voću, povrću i pekari, smanjujući na taj način korištenje ambalažnog materijala. Nadalje, Lidl iznimno pomnim planiranjem optimizira proces isporuke i prodaje robe, čime se sprječava bacanje hrane,prvenstveno voća i povrća te hlađenih proizvoda.

Kod mnogih proizvoda Lidl već sada koristi održivi ambalažni materijal, a na području recikliranja je posebno angažiran; kod prikupljanja plastike, kartona ili pak zbrinjavanja otpada od namirnica. Od iznimne je važnosti da nakon upotrebe ambalažnog materijala isti ne ostane neiskorišten, nego da on bude ponovno vraćen u proizvodni ciklus. U tu svrhu Lidl Hrvatska podržava zahtjeve Europske komisije prema kojima bi se sva plastična ambalaža do 2030. godine trebala moći reciklirati, stoga proaktivno već sada istražuje mogućnosti unapređenja poslovanja s ciljem očuvanja okoliša.



