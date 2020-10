Za nešto manje od tjedan dana Hrvatska prelazi na DVB-T2 sustav.

Ovaj novi sustav donosi napredan DVB-T2 signal i omogućuje gledanje svih zemaljskih TV programa u HD rezoluciji, ali također zahtijeva i prijamnik koji podržava DVB-T2 signal. Za prijam TV programa u DVB-T2 sustavu potrebno je imati samostojeći prijamnik ili televizor s DVB-T2 biračem kanala. Kako biste mogli nastaviti gledati dostupne kanale na novom standardu te uživati u najboljoj rezoluciji TV sadržaja do sad, birajte jedan od novih Samsung televizora iz QLED i Lifestyle serije.



Prizori bogatih i živopisnih boja



Ako tražite oštre i živopisne prizore bogatih boja, pronađite ih u televizorima iz QLED serije čija Dual LED tehnologija omogućuje besprijekoran doživljaj gledanja u HD rezoluciji. Promjena pozadinskog osvjetljenja uključuje se i isključuje ovisno o količini svjetla ili tame na slici. Zahvaljujući tome, QLED prikazuje dublje nijanse crne boje, kao i optimalan kontrast boja u svakoj sceni, što je idealno ako ste ljubitelj dokumentaraca ili ako volite gledati TV u mraku.



Kvaliteta slike kao nikada do sada



Tu je i Quantum Dot tehnologija koja pruža 100% trodimenzionalni opseg boja. To praktično znači da ćete vrlo jasno i kvalitetno moći vidjeti širi raspon boja, zbog čega je i kvaliteta slike u konačnici znatno bolja. Boje se prikazuju na najvišoj razini, u skladu s holivudskim standardima. Neusporedivo bolju sliku imat ćete i kod gledanja nogometnih utakmica zbog HDR-a, koji omogućuje prikaz šire palete boja i većih razina osvjetljenja.

PR (Foto: PR)

Uz Samsung 4K i 8K QLED televizore, osim kristalno jasne rezolucije, dolazi i jednako kvalitetan zvuk. Modeli iz ove serije su opremljenitehnologijom koja pojačava zvukove u sceni kako biste mogli što jasnije čuti dijaloge. Cijelo iskustvo unaprjeđuje itehnologija koja prati kretanje predmeta po zaslonu, a ugrađeni zvučnici istovremeno pronalaze najbolje mjesto za reprodukciju zvuka kako bi doživljaj zvuka iz scene bio što stvarniji.