Huawei, vodeća svjetska tehnološka kompanija, danas je predstavila True Stories, novu kampanju koja naglašava kako otvoreni i suradnički pristup tehnologijama mogu svijet učiniti boljim.

Kampanja "True Stories" temelji se na nizu nedavnih projekata koje je proveo Huawei, a koji pokazuju da primjenom tehnologije učinkovito možemo promijeniti svijet.

"U Huaweiju želimo koristiti tehnologiju kako bi između ljudi gradili mostove, a ne zidove", rekao je Walter Ji, direktor Huawei Consumer Business Group, zapadna Europa. „Bez obzira tko smo ili odakle dolazimo, vjerujemo da tehnologija može i treba koristiti tome da svijet učini boljim mjestom. Posljednjih nekoliko godina mi smo se iskreno zalagali za postizanje ove vizije, koristeći naprednu tehnologiju i u mnogim slučajevima naše visoko inteligentne pametne telefone. "

Pokretanje projekta “Huawei True Stories” predstavljen je s novim emotivnim filmom koji prikazuje šest Huaweijevih projekata iz cijelog svijeta, zajedno s pričom koja potiče svijet da prihvati napredne tehnologije koja ljudima svakodnevno pruža nove mogućnosti.

Izdvojeni projekti Huaweija uključuju:

Poticaj gluhoj djeci da uče i čitaju uz StorySign

U partnerstvu s Europskom unijom gluhih, Britanskim udruženjem gluhih, Penguing Books te Aardman Animations, Huawei je kreirao “StorySign” – besplatnu mobilnu aplikaciju čiji je cilj pomoći 32 milijuna gluhe djece diljem svijeta da čitaju koristeći se AI i AR tehnologijom, koja prevodi tekst iz određenih knjiga u znakovni jezik.

StorySign knjige su dosad bile toliko popularne da su nedavno dodane još četiri nove na svakom od 13 znakovnih jezika u zapadnoj Europi i Australiji. Novi naslovi knjiga uključuju neke od omiljenih dječjih knjiga poput Max the Brave, There's a Dragon in your Book i All about Spot.

Uz to, Huawei je ove godine prepoznat i nagrađen za svoj napredak s aplikacijom StorySign, primivši sedam Cannes Lion nagrada od kojih su četiri bile Zlatne – što je i najveći broj Cannes Lions nagrada dodijeljen bilo kojem drugom kineskom brendu.

Zaštita prašume uz AI

U suradnji s neprofitnom organizacijom Rainforest Connect, Huawei je razvio posebnu “osluškujuću” tehnologiju koja pomaže detektirati i zaustaviti ilegalnu sječu šuma u Južnoj Americi, kao i očuvati neke od najugroženijih životinjskih vrsta, poput majmuna pauka.

S obzirom da su zvukovi prašuma previše složeni da bi ih ljudi mogli protumačiti, Huawei i Rainforest Connect upotrijebili su Huawei pametne telefone kako bi dvije godine prikupljali zvukove prašume te ih potom prenijeli u cloud. Koristeći Huaweijevu uslugu velikih podataka i moćni AI, zvukovi su se mogli analizirati u stvarnom vremenu, što znači da su lokalni rendžeri mogli upozoriti na prijeteće zvukove, poput motornih pila ili kamiona, što im je omogućilo brzu reakciju.

Pomoć slijepima da osjete emocije

U partnerstvu s Poljskim udruženjem slijepih te zajednicom slijepih, Huawei je izradio mobilnu aplikaciju Facing Emotions koja uz pomoć tehnologije slijepima te slabovidnim ljudima pomaže da “vide” emocije ljudi oko sebe pomoću zvukova. Koristeći snažnu kameru i umjetnu inteligenciju Huawei pametnih telefona, Facing Emotions aplikacija skenira lice osobe s kojom slijepa osoba razgovara, identificirajući joj lice, nos i usta te potom procesuira te podatke u realnom vremenu te ih “prevodi” u zvuk određene emocije.

Otkako je predstavljena, aplikacija se preuzela više od 1.000 puta diljem 22 zemlje.

Pružanje bolje edukacije djeci

Naslanjajući se na UN-ovih 17 ciljeva održivog razvoja za 2020. godinu, Huawei vjeruje da put održivom razvoju počinje s edukacijom. S više od 10 milijuna djece između 5 i 14 godina u Nigeriji koji ne polaze školu, Huawei je osnovao RuralStar, mrežu rješenja koja pruža mobilnu povezanost kroz nisko energentne bazne stanice te pojednostavljene signalne kutije.

Track AI: Korištenje pametnih telefona za borbu protiv bolesti

U suradnji s DIVE Medical, Huawei je kreirao Track AI; inovativan softver koji prati poglede dječjih očiju kako bi se otkrilo oštećenje vida za koje se procjenjuje da utječe na 19 milijuna djece širom svijeta.

