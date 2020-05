Svi mi ponekad volimo pravila, tako da i učenicima dobro dođu pravila koja će im pomoći u učenju. Evo nekoliko mojih koja mi daju dobre rezultate.

Kako početi učiti?

To je najteži dio, jer je uvijek lakše reći: počet ću od sutra. Nekako nam se čini da ćemo sutra imati više volje, ali to „više volje“ se opet prolongira na „novo sutra“. Jedno od pravila je: pripremiti svoj radni stol da bude uredan i spreman za učenje i upotrijebiti „pravilo 5 – 4 – 3 – 2 – 1“. To znači da ćemo donijeti odluku i u jednom trenutku brojati pet sekundi unazad i jednostavno sjesti za stol i početi učiti. U tih pet sekundi nemamo kad razmisliti da bismo mogli još malo vremena provesti na društvenim mrežama ili pogledati novu epizodu najdraže serije.

Kako zadržati volju za učenjem?

Postoji jednostavna metoda koja se zove pomodoro metoda. Kad krenemo s radom navijmo si alarm na točno 25 minuta (može i 20 ili 30). U tih 25 minuta ne javljamo se na mobitel ako zvoni, niti radimo pauzu da bismo baš tada pojeli jabuku. Dakle, vrijeme je rezervirano za učenje. Ali sad slijedi najzanimljiviji dio: kad nakon 25 minuta zazvoni alarm moramo prestati učiti i napraviti pauzu koju smo odredili – od npr. 10 minuta. Metoda se meni pokazala vrlo učinkovita, jer svaki put kad se uključi alarm promislim kako mi treba još samo jedna minuta da pročitam ovo poglavlje do kraja. Caka je u tome da zvono alarma znači da zaista moramo prestati učini i napraviti pauzu. Primijetit ćete da se često jedva čekamo vratiti da završite poglavlje koje ste počeli učiti. I tako se nađemo u začaranom krugu, ovog puta pozitivnom u kojem jedva čekamo da završi pauza i da se vratimo učenju. A zašto se zove pomodoro metoda? Jer ju je osmislio Talijan Francesco Cirillo u vrijeme kada nisu postojali mobiteli. Francesco je za učenje koristio kuhinjski tajmer za domaćinstva, npr. da mu zvoni dok kuha špagete, a njegov tajmer je bio u obliku rajčice (pomodora).

A kako riješiti neki teži ili kreativniji zadatak?

Tako da napravimo pauzu. Ako se pitate kako pauza pomaže da riješimo zadatak – evo kako. Recimo da trebamo napraviti prezentaciju ili riješiti neki posebno težak zadatak. Preporuka je da krenemo na vrijeme, a to znači dosta ranije, po mogućnosti nekoliko dana prije nego ga trebamo predati. Proučimo zadatak i počnemo ga rješavati. Lako je moguće da će nam se učiniti da ne možemo doći do rješenja ili da nam prezentacija izgleda previše suhoparno. Mi smo u tom trenutku učinili sve što možemo i zato je vrijeme za pauzu, da se odmaknemo od zadatka i posvetimo se nekoj drugoj aktivnosti. I onda kad se najmanje nadamo, rješenje će nam pasti na pamet. Meni se to često dogodi za vrijeme sporta ili dok se opuštam uz glazbu.

Kako lakše pamtiti i biti kreativniji?

Pokazalo se da je vođenje bilješki dok učimo itekako korisno jer lakše pamtimo sadržaj. I dok neki i dalje preferiraju zapisivati sve na papir, tehnologija nam je pomogla voditi bilješke puno praktičnije.

Što još možemo učiniti kad zapnemo u učenju?

Ponekad se dogodi da ne možemo razumjeti neki novi koncept, npr. logaritme u matematici. Što tada učiniti? Pitajmo prijatelja ili prijateljicu za pomoć. To je odlična metoda jer pomaže i nama i osobi koja nam objašnjava. Kad nam prijatelj svojim riječima objasni kako je on shvatio logaritme mi dobijemo novi uvid koji nam može stvoriti „a-ha moment“ – to je to, napokon razumijem. A prijatelju također pomaže, jer dok on objašnjava što su logaritmi njemu se taj koncept dublje urezuje u memoriju.

Kako učiti u doba kad se većina nastave i dalje odvija online?

Odgovor je sličan kao i na pitanje: što ako nismo uspjeli sve pohvatati na nastavi? Nema problema. Danas se velik dio nastavnog gradiva može pronaći na internetu. Svi mi imamo ili pametni mobitel ili računalo ili tablet. Mnoštvo obrazovnih materijala nalazi se u obliku koji mladi najviše vole - u formi videolekcija. Možemo ih pronaći na raznim platformama potpuno besplatno, a matematiku možete učiti i na Toni Milun portalu.

Osim toga, u Huawei AppGalleryju su vam na raspolaganju brojne aplikacije koje će vam dodatno olakšati učenje poput aplikacije Drops uz koju možete malo više poraditi na engleskom, njemačkom ili naučiti neki novi jezik iz početka.

Sretno s učenjem!