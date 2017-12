U travnju 2010. godine cijena jednog Bitcoina iznosila je 0.003 dolara, dok je danas cijena jednog Bitcoina preko 15000 dolara. Da ste prije 7 godina uložili 100 dolara u Bitcoin, danas bi imali preko 500 milijuna.

Tek što je i sam Wall Street počeo obraćati više pozornosti na Bitcoin, pojavili su se novi rivali u svijetu crypto valuta koji prijete nadjačati dosadašnjeg vođu. Jedan od njih je i Ethereum koji danas obuhvaća čak 32% ukupne vrijednosti svih crypto valuta (Bitcoin obuhvaća 38%), kao i Litecoin čija je ukupna vrijednost po prvi put prešla prekretnicu od 1 milijarde dolara.



Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati cijenom kriptovaluta ili one koji jednostavno žele proširiti svoje znanje, pripremio je besplatni priručnik "Kako trgovati cijenom Kriptovaluta" (takozvani CFD-i). Priručnik je prilagođena svim razinama znanja i možete ga preuzeti preko linka ispod.



U međuvremenu mnoge države su proglasile Bitcoin legalnim što je uveliko imalo pozitivan utjecaj na njegovu cijenu. U Japanu od nedavno mnogi trgovački lanci dozvoljavaju kupovinu za Bitcoin što je utjecalo da cijena ove kripto valute tijekom prethodnog mjeseca poraste skoro 80%, a Japan postane najveće tržište za Bitcoin na svijetu. Investitori očekuju da će uskoro i mnoge druge države sprovesti u zakon ovaj vid trgovine.

Jedan od razloga zbog čega je cijena Bitcoin-a porasla ove godine, jest to što nije pod utjecajem vlada država. Bitcoin se prati kroz javni online zapis poznatiji pod imenom „block chain“. Konačan broj Bitcoina može biti proizveden kroz proces koji se naziva „rudarenje“, a ustvari predstavlja rješavanje kompleksnih matematičkih problema.



