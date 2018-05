Jedan od vodećih glazbenika današnjice koji se posljednjih godina popeo u zvjezdano nebo - DJ Black Coffee nastupit će u bolskom 585 clubu 11. srpnja. Najava ovog gostovanja, kao i one prethodne, Bol i 585 club svrstava na prestižnu mapu europskih party destinacija za ljeto 2018.

Hrvatska će konačno dobiti novo mjesto u turističkoj ponudi na radost tisuća europskih fanova urbane glazbe.



Black Coffee, rođen 1976. kao Nkosinathi Maphumulo južnoafrički je DJ. Karijeru je započeo 1995. i do sada je izdao pet albuma, kao i live DVD pod njegovom izdavačkom kućom Soulistic Music. On je vjerojatno najistaknutiji izvođač elektronske glazbe u Africi, izbjegavajući afro-house klišeje s dozom suzdržane sofisticiranosti. Svoj debitantski album iz 2005. jednostavnog naziva Black Coffee jednako kao i njegov sam početak polazi od vrlo jednostavne baze, te kako i sam tvrdi, nije koristio nikakve MIDI kontrolere, sve je bilo puštano putem kompjuterskog miša. Dodaje kao je upotreba živih instrumenata u pjesmi vrlo važna.



Ostao je jedan od rijetkih klubskih DJ-a u zemlji koji doista razumiju preciznu funkciju džokejskog glazbenog diska: ne miješa samo pjesme već ponovno interpretira svoje glazbene mogućnosti, prilagođava svoj rad i tako tiho stvara nove radove koji odišu izvrsnom energijom. Njegova glazbena djela prihvatljiva su i mladima i starijima, oko sebe stvara široku publiku, a to je pothvat koji nije lako postići. U rujnu 2015. osvojio je nagradu Breakthrough DJ of the Year na DJ Awardsu u Ibizi, nekoliko tjedana nakon izdavanja svog petog studijskog albuma Pieces Of Me. Također, dobitnik je BET nagrade za najboljeg međunarodnog izvođača 2016. godine.



Njegove rezidencije uključuju one u klubovima Pasha i Hi na Ibizi, a svirao je i na brojnim festivalima kao što su Ultra South Africa, FabricLive, BPM festival i Sonar. U 2010. Black Coffee je upisan u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda 60 sati non-stop svirajući u najpoznatijem shopping centru u Južnoj Africi.



Iako je otvoren tek prošle godine, 585 club našao se na stranicama regionalnih i svjetskih magazina kao jedan od najbolje uređenih klubova na otvorenom. U klubu su za ovo ljeto već potvrđene mnoge utjecajne DJ zvijezde. Uz najavljeni program Toolroom u 585 clubu nastupe su potvrdili i velikani plesne glazbe kao što su Pete Tong, Terry Francis, Mahmut Orhan i mnogi drugi.