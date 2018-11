Vipnet, odnedavno A1 Hrvatska, ove godine je promijenio ime i vizualni identitet, ali ono što je ostalo isto svakako je kvaliteta njihovog upravljanja ljudskim resursima te je ponovno na svečanoj dodjeli u prostorima tvrtke uručen Certifikat Poslodavac Partner, priznanje za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima koje dodjeljuje konzultantska kuća SELECTIO.

U postupku ocjenjivanja, A1 Hrvatska je prošao kroz analizu svojih HR procesa u 5 velikih područja (Strategija, Regrutiranje i selekcija, Upravljanje učinkom, Usavršavanje i razvoj te Odnos prema zaposlenicima), te je pritom ostvaren ukupni rezultat od 91% mogućih bodova, dok su se posebno istaknuli u području Odnos prema zaposlenicima gdje je ostvaren impresivan rezultat od čak 94% bodova. Ono po čemu se A1 Hrvatska istaknuo u ovom području su brojne prakse i inicijative koje provode kako bi osigurali dobrobit i ravnotežu privatnog i poslovnog života svojih zaposlenika te radne uvjete dodatno prilagodili njihovim potrebama.

Primjerice, zaposlenicima tvrtke su dostupni različiti oblici fleksibilnih radnih uvjeta, a za svoje zaposlenike A1 Hrvatska organizira aktivnosti poput besplatnih treninga trčanja, radionica o zdravoj prehrani te posjete profesionalnih sportaša koji im demonstriraju neke jednostavne vježbe koje mogu izvoditi na radnom mjestu kako bi se fizički što bolje osjećali. Svakog prosinca za zaposlenike organiziraju Advent@A1, međunarodno nagrađeni projekt koji je i od strane zaposlenika ocijenjen kao broj jedan aktivnost kroz godinu. Jednom godišnje A1 Hrvatska organizira i „Kids day“, dan kada djeca zaposlenika mogu prošetati uredima i sudjelovati u raznim edukativnim aktivnostima kako bi stekli uvid u to čime se bave njihovi roditelji, a tvrtka je i snažno uključena u EU projekt „Safer Internet Croatia: Making Internet a good and safe place“ u sklopu kojeg se organiziraju edukativne radionice za djecu i roditelje.

A1 Hrvatska također brine o razvijanju svojih zaposlenika brojnim edukacijama i treninzima te podržava njihov kontinuirani razvoj i tako što im omogućuje da rade na svojim osobnim projektima u start-up hubovima, podržavajući njihov poduzetnički duh i težnju za razvojem.

S obzirom na to da je u A1 Hrvatska u tijeku vrlo intenzivna digitalna transformacija, jedan od strateških fokusa je i razvoj naprednih digitalnih vještina kod zaposlenika. A1 Hrvatska mapirala je kompetencije potrebne do 2020. te je pokrenula Digitalnu Akademiju, u sklopu koje angažiraju najbolje stručnjake na tržištu koji kreiraju za zaposlenike treninge i radionice na teme poput agilne metodologije, Design Thinkinga, UX designa, naprednih analitičkih metoda (Data Science i Big Data), „How to pitch“ ili „Storytelling skills“ itd.

Ivan Bartulović, glavni direktor za ljudske resurse i korporativne komunikacije A1 Hrvatska primio je Certifikat Poslodavac Partner od Aleksandra Zemunića, člana Uprave tvrtke SELECTIO.

„Razvoj digitalnih vještina, omogućavanje fleksibilnih radnih uvjeta, koji zaposlenicima omogućuju bolji balans između privatnog i poslovnog života zahvaljujući suvremenim tehnologijama, kao i svi dodatni sadržaji koji im boravak na poslu čine ugodnijim, neke su od ključnih osobina koje konkurentni zaposlenici danas očekuju od kompanija u kojima žele raditi. Za ovu nagradu zaslužan je cijeli A1 Hrvatska HR tim koji je razvio skladan i mozaičan sustav kompetencija te je promijenio lice kompanije koja prolazi proces digitalne transformacije “ - istaknuo je Ivan Bartulović, glavni direktor za ljudske resurse i korporativne komunikacije A1 Hrvatska.

