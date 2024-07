Projekt iz Novske koji piše povijest u tom kraju: PISMO inkubator priprema se za svoju 10. generaciju

Poduzetnički inkubator PISMO powered by A1 nastao je kao EU projekt Razvojne agencije SIMORA kojim su 2 derutna objekta u centru Novske u potpunosti obnovljena i opremljena tehnologijom specijaliziranom za razvoj videoigara. Vrijednost projekta bila je 3,2 milijuna eura, otvoren je 2019. godine, a već sljedeće godine nakon otvaranja proglašen je najboljim hrvatskim EU projektom. Upravljanje Inkubatorom povjereno je Razvojnoj agenciji Sisačko-moslavačke županije – SIMORA. Novska se s pojavom gejming industrije i dolaskom brojnih mladih ljudi itekako mijenjala.

Osnivanjem gejming poduzetničkog inkubatora, uređena je i opremljena poduzetnička infrastruktura te je stvorena povoljna poslovna klima. Poticanjem razvoja startupova, jačanjem postojećih poduzetnika te podrškom poduzetničkim potpornih institucijama, otvorene su nove mogućnosti za rast u gejming industriji. Sudjelovanjem u projektu inkubator PISMO powered by A1 u Novskoj mnogi će mladi ostvariti jednu od svojih velikih želja i otvoriti si put za postizanje željenog uspjeha u gejming industriji koja svakim danom sve više napreduje.

A1 Hrvatska poznata je kao kompanija koja prati trendove i želi se svojim aktivnostima približiti onome što je korisnicima važno te suradnja s Inkubatorom PIMO predstavlja logičan nastavak širenja suradnje sa svima koji prepoznaju gejming kao potencijal. Prije sedam godina A1 Hrvatska spoznala je potencijal gejming industrije za hrvatsko gospodarstvo, a 2017. godine pokrenuta je A1 Adria League, koja je danas poznata kao najveće regionalno esport natjecanje.

Više od 80 start upova koji postaju samostalne tvrtke

Od svog osnutka 2019. godine, poduzetnički inkubator PISMO powered by A1, specijaliziran za gejming industriju, korisnicima startupova omogućuje poslovanje uz smanjene troškove, stvarajući poslovno okruženje u kojemu poduzetnici i obrtnici mogu ostvariti zajedničku poslovnu suradnju, razmjenjivati iskustva i razvijati poslovne ideje. Danas, u PISMO inkubatoru djeluje više od 80 startupova koji uz prostor koriste usluge i opremu koja im je stavljena na raspolaganje. Tu se radi o mogućnosti zakupa opremljenih poslovnih prostora, ureda i konferencijskog prostora, zatim korištenja opreme glazbenog i video studija, virtual reality (VR) opreme, motion capture studija, studija za fotogrametriju, 3D printera, CNC stroja, mikroljeva, te ostale računalne opreme.

Prva tvrtka koja je osnovana unutar inkubatora PISMO u Novskoj je ANIQ koja je s 10-ak zaposlenih i nakon 5 godina postojanja izašla iz inkubatora i otišla raditi u vlastiti prostor u Novskoj.

Inkubator PISMO powered by A1 broj jedan je u gejming edukaciji koja obučava nove generacije profesionalaca za videoigre. Posebnost inkubatora je u tome što je cjelina usluga i opreme zaokružena mentorstvom koje uključuje savjetodavnu, edukativnu i marketinšku podršku. Učenje i zarada idu zajedno i zato inkubator PISMO provodi edukacije koje u samo šest mjeseci učenja rada u programima Blender i Unity, stvaraju nove generacije stručnjaka za razvoj videoigara. Edukacije se provode u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje pa svi polaznici dok uče primaju i plaću. Do sada je više od 340 osoba educirano za rad u gejming industriji. Zahvaljujući sada već uspješno zaokruženom ekosustavu, programeri posao pronalaze u postojećim tvrtkama Inkubatora ili otvaraju vlastita poduzeća za čije pokretanje mogu ostvariti potporu u iznosu od 17 tisuća eura. Kako se gejming razvija tako i PISMO prilagođava svoje edukacije, pa odnedavno u ponudi ima i učenje rada u Unreal Engineu 5. PISMO je mjesto u kojem se uči, radi i druži. Zato često organizira meet up-ove, konferencije, Global Game Jam natjecanja, kampove za djecu i mlade, prima posjetitelje iz svih dijelova svijeta, a svoje iskustvo i znanje rado dijeli sa drugima.

Za ulazak u inkubator PISMO postoji velik interes mladih koji svoju budućnost vide u gejming industriji, a jedna od najpopularnijih hrvatskih edukacija uskoro otvara vrata desetoj generaciji polaznika. Zahvaljujući edukacijama koje se provode u Inkubatoru rezultat je obrazovan i osposobljen kadar mladih ljudi spreman za daljnji samostalni rad ili rad u drugim tvrtkama.

Centar gejming industrije kao nastavak inkubatora PISMO

Prema projektu, Centar gejming industrije koji je u izgradnji u Novskoj i otvara se 2027. godine uključuje izgradnju nekoliko objekata na 9 hektara zemljišta u Poduzetničkoj zoni Novska. Zgrada fakulteta koji se prostire na 12.000 kvadrata i studentskog doma od 5000 kvadrata, uz sve studentske sadržaje poput restorana i ugostiteljskih objekata, tu su i bazen te sportska dvorana. Studentski dom imat će 201 ležaj, a akcelerator s 200 radnih jedinica i moderno opremljeni VR studio nudit će ono što PISMO do sad nije – akceleracijski program tvrtkama koje izlaze iz faze inkubacije. Inkubator za testiranje videoigara ima 2500 sjedećih mjesta. Sve je povezno sa širokim sustavom prometnica, a uz zgradu fakulteta na kojem će se studijski program provoditi u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, predviđen je i niz sportskih igrališta, rukometno, nogometno, odbojkaško igralište, golf vježbalište, teretana na otvorenom te teniski tereni. Projektom je predviđena i energana.

U Centru će se moći razvijati i testirati nove videoigre i tehnologije, pohađati studijski programi vezani uz gejming industriju, sudjelovati u raznim sportskim i rekreativnim aktivnostima, koristiti resurse inkubatora za razvoj startupova i inovativnih projekata i sudjelovati u događanjima, radionicama i konferencijama vezanim uz gejming industriju. U okviru prve faze projekta planira se izgradnja, opremanje i uspostava fakulteta, studentskog doma i pratećih infrastrukturnih sadržaja, tom novom društvenom infrastrukturom stvorit će se preduvjeti za zadržavanje i povećanje broja mladih ljudi i njihov trajni ostanak u Novskoj što je preduvjet za pokretanje lokalnog i regionalnog gospodarstva.

Gejming kamp: Od kreiranja videoigre do stjecanja novih prijateljstava

Tijekom ovogodišnjih ljetnih praznika, inkubator PISMO powered by A1 ponovno svoja vrata otvara osnovnoškolcima željnima učenja o izradi videoigara. U ljetnom gejming kampu za djecu učenici će napraviti vlastitu videoigru, steći nove prijatelje, ali i odlično se zabaviti u Novskoj. Kamp je namijenjen učenicima viših razreda osnovnih škola (od 4. do 8. razreda) i nudi sedmodnevni program pun aktivnosti: od kreiranja videoigre do stjecanja novih prijateljstava i zabavnih iskustava. Svaki dan započinje jutarnjom tjelovježbom kako bi djeca bila energična i spremna za dan pred njima, nakon čega slijede četiri sata edukacije o kreiranju videoigara.

Popodnevni sati rezervirani su za upoznavanje s tehnologijom inkubatora PISMO, jačanje komunikacijskih vještina, ribolov, druženje uz životinje, logorsku vatru i glazbu na OPG-u Kovačević te večernje zabave u Centru za mlade i kinu. STEM Lab Novsky pruža djeci priliku za učenje o microbitu i robotici, dok večeri uključuju promatranje zvijezda u gradskom parku. Poseban doživljaj predstavlja cjelodnevni izlet u Park prirode Lonjsko polje. ''Smisao gejming kampa je da djecu podučimo izradi videoigara, ali da na jednom mjestu isprobaju učenje, igru i zabavu'', kaže Ivana Matanović, zamjenica ravnateljice Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije.







