Danas je, više nego ikada, važno isticati činjenicu da je zabava jedini ispravan motiv za uključivanje u igre na sreću te da u svakom obliku zabave postoje rizici kojih trebamo biti svjesni, a kako bismo spriječili ili barem smanjili moguće negativne posljedice.

Povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti (od 15. studenog do 15. prosinca), s ciljem edukacije šire javnosti o potencijalnim rizicima koje donose igre na sreću, Hrvatska Lutrija je pripremila novu kampanju pod nazivom „Previše je previše“. Ista predstavlja pravila odgovornog igranja i ističe njihovu važnost - za sve igre postoje pravila pa tako i za igre na sreću. Jer, stvari su vrlo jednostavne kada znamo pravila i kad ih se pridržavamo.



Priređivanje igara na sreću ima pozitivne i negativne aspekte – s jedne strane osigurava prihode za državni proračun, zapošljavanja i financiranja društveno korisnih djelatnosti. No, s druge strane pridonosi zdravstvenim, socijalnim i financijskim rizicima zbog razvoja ovisnosti. Hrvatska Lutrija je financirala elaborat koji analizira ekonomske i društvene troškove ovisnosti o kockanju u RH, a koji je proveo interdisciplinarni tim znanstvenika u području društvenih znanosti - izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš, prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, doc. dr. sc. Tomislav Globan i doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić.



Rezultati pokazuju kako ukupni ekonomski i društveni troškovi kockanja u Hrvatskoj iznose između 34 % i 77 % godišnjih prihoda proračuna odnosno oko 500 milijuna kuna prema strožem kriteriju te 1,1 milijardi kuna prema originalnom kriteriju prevalencije ovisnosti. Uzmemo li u obzir da su prihodi od igara na sreću u 2019. godini iznosili cca 1,5 milijardi kuna, evidentno je da su troškovi prisutni u obujmu kojeg se ne smije zanemariti. Ovi podaci su važni prije svega za regulatora, ali i za sve priređivače igara kako bi osvijestili važnost politike odgovornog priređivanja igara na sreću, a koja Hrvatsku Lutriju izdvaja od ostalih priređivača. Posvećenost Hrvatske Lutrije društveno odgovornom poslovanju i odgovornom priređivanju igara na sreću, ovih je dana i službeno potvrđena nagradom Indeks DOP-a u kategoriji Javna poduzeća.



„Posebno smo ponosni na osvojenu nagradu Indeks DOP-a, najveće priznanje za društveno odgovorno poslovanje, iz više razloga. Osim što potvrđuje vodeću poziciju Hrvatske Lutrije i izdvaja je u odnosu na konkurente, nagrada odaje priznanje za naš dosadašnji rad i potvrđuje da smo na dobrom putu ispunjenja cilja koji smo si zadali i kojemu stremimo, a to je: Sretnija i razigranija Hrvatska“ izjavio je Mario Musa, predsjednik Uprave Hrvatske Lutrije i dodao: „Koristim priliku zahvaliti svim našim igračima jer prepoznaju razliku i biraju igre Hrvatske Lutrije, svjesni da time zajedno doprinosimo boljitku našeg društva.“