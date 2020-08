Nakon nevremena koje je u utorak zahvatilo Hrvatsku, već je jučer je bilo stabilnije i sunčanije, a idući dani donose nam povratak pravog ljeta. Bit će sunčano i vruće, nebo će često biti potpuno vedro, a to će donijeti i porast UV indeksa, pa je sredinom dana najbolje izbjegavati izravno sunce i držati se debelog hlada.

Ujutro će prevladavati sunčano vrijeme, osobito uz obalu, dok će na kopnu ponegdje biti magle. Na istoku će tijekom jutra puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na moru u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura na kopnu će biti vrlo slična jučerašnjoj, dok će na moru većinom iznositi oko 20 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčano, vjetar će biti slab, a temperatura će biti malo viša u odnosu na jučer te će se kretati oko 30 stupnjeva.

I u Slavoniji će biti pretežno sunčano, puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će iznositi između 28 i 30 stupnjeva.

Stabilno i sunčano bit će i u gorju i na sjevernom Jadranu. Na moru će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će u gorju iznositi oko 27, a na moru između 29 i 32 stupnja.

U Dalmaciji će biti sunčano, vedro i vruće. Temperatura će ondje iznositi između 29 i 34 stupnja, a malo će osvježenja donositi slab do umjeren vjetar s mora.

Temperatura mora jučer je iznosila od 24 do 27 stupnjeva, a uz uglavnom vedro nebo UV indeks će danas biti visok ili vrlo visok pa se sredinom dana držite debelog hlada.

U petak i subotu u kopnenim će krajevima biti vrlo slično današnjem – sunčano i vruće – a onda nam se u nedjelju sprema nova promjena. Ona će prvo doći na zapad, gdje će već u noći biti kiše i pljuskova, a zatim će se nestabilnosti proširiti i na ostatak unutrašnjosti.

U Dalmaciji će do kraja tjedna biti pravo ljeto, a more će i dalje biti toplo tako da je ovaj vikend idealan za posjet plaži. Na sjevernom Jadranu do nedjelje će vrijeme biti slično, a onda će ondje biti nestabilnije uz povremenu kišu i pljuskove te buru u jačanju.

