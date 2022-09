Kiše je u srijedu bilo znatno manje nego prijašnjih dana. Bilo je i više sunčanih razdoblja, no to je samo kratka stanka od oborina jer vremenska prognoza pokazuje da je pred nama nekoliko kišovitih dana.

U četvrtak ujutro će u sjeverozapadnoj i gorskoj Hrvatskoj, te na sjevernom Jadranu i dubrovačkom području biti pretežno oblačno te je na tim područjima najveća vjerojatnost za pljuskove. S druge strane, u Slavoniji i Dalmaciji vrijeme će biti sunčano uz malo oblaka. Vjetar će na kopnu biti slab, a na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Najniža će temperatura u kopnenim krajevima iznositi između 10 i 13, a na obali od 15 do 19 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjive naoblake. Oblačnije će biti na sjeveru, a sunčanije na jugu, no posvuda su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar će okrenuti na slab sjeverni pa će biti pomalo svježe uz temperaturu od 16 do 21 stupnja.

U Slavoniji će vrijeme biti sunčano uz umjerenu naoblaku. No, lokalno će i ondje biti pljuskova, koji su najvjerojatniji u Baranji, Srijemu te na istoku Posavine. Slab jugozapadni vjetar okrenut će na sjeverozapadni, a temperatura će rasti do ugodnih 21 do 24 stupnja, rekao je tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Na sjevernom Jadranu i u gorju vrijeme će biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Na zapadu Istre bit će najviše sunca, dok je drugdje velika vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu koji će oko Rijeke, Krka, Raba i Cresa te u Gorskom kotaru biti obilniji. Puhat će umjereno do jako jugo. Temperatura će na obali iznositi oko 22, a u gorju od 14 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenjivo oblačno, uz dosta sunca, ali lokalno i pljuskove. Poslijepodne su vjerojatniji na sjeveru te u zaleđu, a navečer ih može biti posvuda. Ostaje toplo uz oko 24 stupnja. I dalje će puhati umjereno do jako jugo, koji će navečer malo ojačati.

U petak će u unutrašnjosti vrijeme biti još dosta promjenjivo, uz kišu i pljuskove. Za vikend će biti više sunca te će biti osjetno toplije uz temperaturu iznad 20 stupnjeva. Samo će ujutro biti maglovito.

Na obali će u petak još puhati jako jugo, često uz pljuskove, lokalno obilnije. Onda će u subotu doći do razvedravanja, no u prvom dijelu dana može biti još kiše, osobito u Dalmaciji. Temperatura se neće znatnije mijenjati.

