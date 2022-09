Europska unija vjeruje da iza curenja plinovoda Sjeverni tok stoji sabotaža. Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen najavila je čvrst odgovor, ali za incident nije izravno optužila Rusiju, koja krivnju negira.

Danska procjenjuje da će curenje plina u Baltičkom moru trajati tjedan dana. Nakon toga počet će istraga.

Njemački mediji pozivajući se na vladine izvore, javljaju kako bi Sjeverni tok 1 i 2, ako se brzo ne poprave, mogli biti zauvijek neupotrebljivi zbog slane vode koja ih nagriza.

Stanje u Ukrajini, ali i na Baltiku, komentirao je uživo u Dnevniku Nove TV vojni analitičar Ivica Mandić.

Osvrnuvši se na rezultate referenduma u okupiranim dijelovima Ukrajine, Mandić je kazao kako je Krim do sada imao takav status te je podsjetio da to ni poslije raketnog napada Ukrajine nije bio Putinu povod za korištenje nukleranog oružja.

"Prosuđujem da je ovo unutarnjepolitičko pitanje i on je morao ruskom narodu pojasniti da postiže određene uspjehe, pa i referendum. Kasnije će Duma vjerojatno donijeti odluku o pripojenju tog dijela Ruskoj Federaciji", istaknuo je Mandić.

Europska komisija predložila novi paket sankcija Rusiji: "Odlučili smo natjerati Kremlj da plati"

Najveći europski opskrbljivač plinom nakon zbivanja sa Sjevernim tokom povlači potez koji je rijetko zabilježen: "Vojska će biti vidljivija..."

"Međutim, ne samo ove godine nego i prošle, to je bilo jedno ponašanje za unutarnju političku upotrebu. Problem uporabe nukleranog oružja jest da se to promatra kao napad na domicilni ruski teritorij. Apsolutno dosad u ponašanju ničim nismo mogli vidjeti, ali niti ne dolazi u obzir jer to nitko u svijetu i ne priznaje", poručio je Mandić.

Komentirajući stanje u kojem se sada nalazi ruska vojska, Mandić je poručio "kako Britanci kažu da su došli na 50 posto borbene moći od onoga čime su oni 24. veljače napali".

"Ja ću reći da su još malo i gori. Gubici ruske vojske su stravični. I ovaj dio mobilizacije koji se sad vrši, vrši se iz razloga nužde i potrebe zamjene vojske. Kada to malo razložimo, čitavo ukupno stanovništvo, oni imaju na raspolaganju, od 20 do 29 godina, otprilike 7,3 milijuna ljudi. Od tih 7,3 milijuna njih 250.000 je jedva služilo vojsku. Ako dignemo godine na 35, imaju negdje 350.000 vojnika", ustvrdio je Mandić u Dnevniku Nove TV.

Osvrnuvši se na aktualnu mobilizaciju vojnika, Mandić je poručio da će Rusija vjerojatno poslati 700.000 do milijun poziva.

"Probat će sa jednim dijelom neobučene vojske zamijeniti ove trupe koje su iscrpljene. Profesionalni dio vojske je već sedam mjeseci na ratištu. Kada je u pitanju stanje osoblja, ovaj potez ne dovodi do jačanja već do slabljenja. Ruska Federacija će imati, zbog korištenja ovog najboljeg dijela radno sposobnog stanovništva, stravične probleme kada je u pitanju prirast stanovništva. Zbog posljedica rata, jedan najbolji dio ruskog društva kada ode, te posljedice će biti stravično velike", upozorio je vojni analitičar Ivica Mandić.

Osvrnuo se Mandić i na stanje na Baltiku gdje curi plinovod Sjeverni tok.

"Ako je u pitanju diverzija, vojna operacija, netko tko je izveo je izuzetno sofisticiran. Riječ je o tome da se Baltik nadzire radarski i zna se u svakome trenutku tko je bio. Očigledno su korištene nešto sofisticiranije stvari, vjerojatno podmornica sa daljnski upravljanim vozilima. To bi moglo napraviti vrlo malo zemalja na svijetu, a u Baltičkom moru Švedska i Poljska. Njemačka i Danska imaju svoje podmornice i Ruska Federacija. Međutim, po motivu, očigledno se to treba isključiti", poručio je Mandić.

Što se dogodilo s plinovodom Sjeverni tok? "Rusija šalje najjasniji mogući signal..."

Sjeverni tok 1 i 2 će zauvijek biti neupotrebljivi? "Kritična infrastruktura je potencijalna meta"

Rekao je Mandić kako će nakon stradavanja ovih plinovoda, plin iz Rusije morati ići preko Ukrajine. "Bojim se da je ovo jedna operacija koja je napravljena da našteti ozbiljno Ukrajini i njezinoj vjerodostojnosti. Istraga će pokazati tko je baš izveo takvu jednu operaciju", ustvrdio je.

Američko, poljsko, i brojna druga veleposlanstva pozvala su svoje građane da hitno napuste Rusiju. Osvrnuvši se na potencijalni razlog, Mandić je rekao kako ogroman broj građana napušta Rusku Federaciju te da je za očekivati da će se u jednom trenutku zbog plimnog vala prema vani naprosto zatvoriti granice Ruske Federacije, posebno prema Europi.

"U tom smislu je vrlo teško i stranim građanima napustiti Rusku Federaciju. Tu će biti stotine nekakvih teških problema", zaključio je Mandić u Dnevniku Nove TV.

Od nedjelje, 2. listopada Dnevnik Nove TV možete pratiti od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



