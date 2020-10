Danas će vrijeme većim dijelom biti sunčano, no ne i posve stabilno. Srijeda nam nosi i izraženiju promjenu vremena, a stabilnije će biti u četvrtak i petak.

Tijekom današnjeg će jutra biti sunčanije u središnjoj Hrvatskoj i na srednjem Jadranu. U gorju, na sjevernom Jadranu te na istoku i jugu zemlje očekuje se nešto više oblaka te je pritom moguće još malo kiše ili kraći pljusak.

Tijekom jutra će puhati slab do umjeren, u gorju jedino mjestimice jak jugozapadnjak, a u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura će iznositi od pet do 10 u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, toplije bit će u Slavoniji, dok se na moru očekuje od 13 na sjevernom do 18 stupnjeva na južnom dijelu.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno uz nešto naoblake. Puhat će jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 22 stupnja.

Slično vrijeme poslijepodne očekuje i Slavoniju i Baranju. Bit će većinom sunčano uz slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar te temperaturu od 22-24 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a kiše će ponovno biti i krajem dana. Puhat će uglavnom umjeren, u gorju mjestimice jak jugozapadnjak. Temperatura će iznositi oko 22 stupnja na moru, te između 16 i 19 u gorskoj Hrvatskoj.

U Dalmaciji će danas više-manje prevladavati sunčano vrijeme. Puhat će sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura će biti između 22 i 25 stupnjeva.

U srijedu će u kopnenim krajevima opet biti oblačno i kišovito, a uz prolazno jak sjeverozapadnjak na kopnu će i osvježiti. Potom slijedi razvedravanje pa će do kraja tjedna biti stabilnije, uz više sunca i topline.

I na Jadranu će u srijedu vrijeme biti promjenjivo i kišovito uz pljuskove i grmljavinu te ponegdje obilniju kišu. Puhat će jugo, a u četvrtak će doći do stabilizacije vremena i okrenut će na buru i sjeverozapadnjak. Tad će biti i više sunca uz koje će i na moru u drugoj polovici tjedna ponovno zatopliti.

